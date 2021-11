Kom’ma-Theater bringt Loveparade-Stück zurück auf die Bühne

„L_vepar_de – Eine Verblendung“, ein Theaterstück über die Loveparade-Katastrophe in Duisburg, ist am 19. und 20. November im Kom’ma-Theater in Rheinhausen zu sehen.

Duisburg-Rheinhausen. „L_vepar_de – Eine Verblendung“ ist am 19. und 20. November in Duisburg-Rheinhausen zu sehen. Auch ein Kinderstück steht auf dem Programm.

Das Kom’ma-Theater zeigt am Freitag und am Samstag, 19. und 20. November, erneut das Theaterstück „L_vepar_de – Eine Verblendung“, das sich inhaltlich mit der Loveparade-Katastrophe in Duisburg beschäftigt. Los geht es an der Schwarzenberger Straße 147 in Rheinhausen jeweils um 20 Uhr.

„Es erzählt von der vorherigen Atmosphäre des Drängelns und Ignorierens von Warnungen, aufgeheizt durch die Aussicht, mit der Technoparty endlich das Grau der Provinzstadt überwinden zu können“, heißt es in einer Ankündigung über das Stück. Tickets kosten 17, ermäßigt zehn Euro.

Kindertheater in Rheinhausen: Vorhang auf für „Lichter und Loh“

Das Kinderstück „Lichter und Loh“ für Kinder ab fünf Jahren ist dann am Sonntag, 21. November, um 15 Uhr zu sehen. „Einsatzleiterin Zinnober und ihre Mannschaft haben alles dabei, was zu einem richtigen Feuerwehralltag gehört! Keller auspumpen, Katzenrettung, Riesenpython einfangen und natürlich darf auch ein Brand par excellence nicht fehlen!“ Das Stück ist erneut am Mittwoch, 24. November, um 14 Uhr zu sehen und ersetzt die geplante Aufführung von „Das Gold des Hasen“. Kinder zahlen vier, Erwachsene acht Euro Eintritt.

Es gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen). Reservierung und weitere Informationen unter www.kommatheater.de

