Kirmes im Duisburger Westen 2023: Die Termine im Überblick

Duisburg-West. Nach der Osterkirmes in Homberg stehen im Duisburger Westen weitere Kirmes-Veranstaltungen an. Das sind die Termine für 2023 im Überblick.

Nach der Osterkirmes in Homberg, die an drei Tagen über die Osterfeiertage auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz lief, stehen im Duisburger Westen noch weitere Kirmes-Veranstaltungen an. Das bestätigt Duisburgs Schaustellerchef Mike Bengel auf Anfrage der Redaktion. „Wir sind das größte Antidepressiva, das es gibt“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Wann und wo starten im Duisburger Westen die Volksfeste? Welche Fahrgeschäfte gibt es vor Ort? Der Überblick für das linksrheinische Duisburg.

Rumelner Kirmes: Biergarten und Walzerbahn

Schon bald drehen sich die Karussells auf dem Marktplatz in Rumeln. Die Rumelner Kirmes läuft vom 22 bis 24 April, jeweils von 14 bis spätestens 22 Uhr. Neben einem Biergarten erwartet die Besucherinnen und Besucher unter anderem eine Walzerbahn, diverse Fahrgeschäfte für Kinder, darunter der Kinderflieger und Bungeespringen, ein Grillstand, Ballwerfen und eine Wurfbude.

Pfingstkirmes in Friemersheim: Kinderflieger, Autoscooter und mehr

Weiter geht es Ende Mai. Zum Pfingstfest startet in Friemersheim die traditionelle Pfingstkirmes. Von Samstag bis Dienstag, 27. bis 30. Mai, drehen sich dann die Karussells auf dem Marktplatz. Auch diese Kirmes öffnet dann täglich ab 14 Uhr. Zu den Fahrgeschäften gehören unter anderem der Kinderflieger, der Autoscooter sowie der beliebte Musikexpress. Eine Besonderheit: Der traditionelle Gottesdienst im Autoscooter fällt dieses Jahr aus – „weil sich die Öffnungszeiten geändert haben“, erklärt Bengel. „Das startet aber im kommenden Jahr wieder.“

Zu Pfingsten startet auch in Duisburg-Friemersheim wieder die traditionelle Kirmes (Archivbild). Foto: Heiko Kempken / Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Kirmes in Rheinhausen: Besondere Attraktion soll dabei sein

Den Abschluss im Duisburger Westen macht die größte Kirmes in Rheinhausen. Vom 9. bis zum 12. September möchte die Rheinhauser Kirmes wieder viele Besucherinnen und Besucher locken, wie immer auf dem Hochemmericher Marktplatz. Mike Bengel kündigt für 2023 eine Besonderheit an: „Wir sind da in Verhandlungen mit einer größeren Attraktion“, verrät er. Um welche es sich handelt, möchte der Schausteller allerdings noch nicht verraten. „Es soll ja ein bisschen spannend bleiben“, sagt er lachen. Auch die Rheinhauser Kirmes wird täglich ab 14 Uhr öffnen. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, so Bengel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West