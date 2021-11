Unbekannte haben einen Rollstuhl für Kinder am Uettelsheimer See in Duisburg entwendet. Die Familie ist fassungslos über die Tat. (Symbolfoto).

Diebstahl Kinder-Rollstuhl am Uettelsheimer See in Duisburg gestohlen

Duisburg-Homberg/Baerl. Nur wenige Minuten hat eine Duisburger Familie den Rollstuhl ihres Sohnes (8) unbeaufsichtigt gelassen. Nun fehlt von dem Rollstuhl jede Spur.

Bjoern Hessel kann es immer noch nicht fassen. Als der Familienvater am Samstagabend (30. Oktober) gegen 19.30 Uhr mit seinem Sohn am Uettelsheimer See war, da hat er auf einen schönen Familienausflug gehofft. Die Familie wollte bei Einbruch der Dunkelheit Geocaching, eine Art Schatzsuche, betreiben.

Hessels Sohn (8) ist an Morbus Perthes erkrankt und für lange Strecken auf seinen Rollstuhl angewiesen. „Für eine Station sind wir kurz in einen Busch reingelaufen“, berichtet Hessel. Wenige Meter zu gehen, ist für den Sohn machbar. Den Rollstuhl ließ die Familie am Wegesrand stehen – „das war bisher nie ein Problem.“ Kurze Zeit später – „maximal sieben oder acht Minuten“ – traute die Familie ihren Augen nicht: Der Rollstuhl war verschwunden.

Rollstuhl für Kinder in Duisburg gestohlen: Familie erstattet Anzeige

„Da habe ich im ersten Moment gedacht: Was machen wir denn jetzt?“, berichtet der Familienvater. Glück im Unglück: Die Krankheit des Sohnes befinde sich in einer aufbauenden Phase, er kann, soll aber nicht zwingend laufen. „Wir haben dann sofort die Polizei gerufen, in der Hoffnung, dass der Rollstuhl vielleicht schon irgendwo gesehen wurde“, sagt er. Dem war nicht so. Die Familie erstattet Anzeige gegen Unbekannt. „Im ersten Moment haben wir nicht gedacht, dass den jemand klauen würde.“ Hessel fragte sich, wie er reagieren würde, wenn er einen herrenlosen Rollstuhl am Wegesrand sieht. „Die Polizei informieren!“

„Natürlich haben wir uns Vorwürfe gemacht“, berichtet Hessel. War es klug, einen Rollstuhl alleine in der Dunkelheit stehen zu lassen? Eine Frage, die unweigerlich aufkam. „Am Sonntag und Montag sind wir wieder am Uettelsheimer See gewesen, um den Rollstuhl zu suchen.“ Ohne Erfolg. Hessel schrieb seine Geschichte in eine Homberger Facebook-Gruppe, hofft auf Hinweise über den Verbleib des Rollstuhls. „Wenn der irgendwo gestanden hätte, dann hätte bestimmt schon jemand Bescheid gesagt“, sagt er.

Geklauter Rollstuhl in Duisburg: Weltraummotive am Speichenschutz

Mittlerweile habe die Familie eine Suchanfrage bei Ebay gestartet – „vielleicht finden wir ihn ja da.“ Der Rollstuhl kostet rund 6000 Euro, ist dunkel mit Weltraummotiven am Speichenschutz. Der achtjährige Sohn muss jetzt im Bollerwagen sitzen, wenn die Familie unterwegs ist. Währen die Eltern noch immer fassungslos über den Diebstahl des Rollstuhls sind, hat sich der Junge mit der neuen Situation schon angefreundet. Tatsächlich genießt er den Transport im Bollerwagen, wie sein Vater berichtet: „Das gefällt ihm sogar besser als im Rollstuhl.“

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zum Aufenthalt des Rollstuhls sagen kann, wird gebeten sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 35 unter 0203/2800 zu melden.

