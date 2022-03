„Keine Osttangente“: Informationsrundgang in Rheinhausen

Am 6. März gibt es auf dem Deich in Rheinhausen einen Informationsrundgang zum Thema „Osttangente“

Duisburg-Rheinhausen. Gewerkschaft und Vereine laden am 6. März zu einem Informationsrundgang auf den Deich in Rheinhausen ein. Warum sie gegen die Osttangente sind.

Zu einem Informationsrundgang über den Deich zum Thema Osttangente in Rheinhausen bitten die Umweltgewerkschaft Regionalgruppe Duisburg-Niederrhein, der Wassersportverein Rheinhausen und die Modellflieger FSC Rheinhausen am Sonntag, 6. März, um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist der Infokasten des Ruderclubs an der Fährstraße 27.



„Wir fordern: Keine Osttangente in Rheinhausen! Lkw raus aus den Wohngebieten! Für eine echte Verkehrswende!“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Sie erklären: „Seit Herbst 2021 hat sich in Rheinhausen ein Zusammenschluss von Bürgern, Vereinen und Umweltgewerkschaftsgruppe formiert, der gegen die geplante Osttangente vorgehen wird. Es geht dabei nicht darum, ein Wohngebiet gegen ein anderes auszuspielen (Rheinhausen gegen Hochfeld), sondern den Lkw-Verkehr zu reduzieren - nicht weiter zu erhöhen – und eine Lösung zu finden, um alle Wohngebiete zu entlasten.“ Sie sind überzeugt, dass das Projekt Osttangente zu einer erhöhten Verkehrsbelastung führen wird.

Osttangente in Rheinhausen: Protestaktion am 31. März geplant

Im Anschluss an den Informationsrundgang ist eine Beratung bei Kaffee und Kuchen in den beiden Vereinsheimen des Ruderclubs und Kanu-Clubs geplant. Bei den Veranstaltungen gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine weitere Protestaktion soll es am 31. März geben, dann vor der Mercatorhalle, während der Stadtrat bei seiner Sitzung weitere Planungen zur Osttangente beschließen will.

