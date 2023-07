Käfertreffen am Duisburger Toeppersee: Termin, Preise, Infos

Das beliebte Käfertreffen kehrt an den Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen zurück (Symbolfoto).

Duisburg-Rheinhausen. Der Verein „Käfer & Co. Nothilfe“ bittet zum Käfertreffen an den Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen. Was bereits über das Programm bekannt ist.

Zum 15. Mal bittet der Verein „Käfer & Co. Nothilfe“ zum Käfertreffen an den Toeppersee in Rheinhausen. Das Treffen läuft am letzten Juli-Wochenende, 28. bis 30. Juli. Los geht es am Freitag ab 15 Uhr an der Wasserskianlage, Lohfelderweg 91.

„Im vergangenen Jahr hatten wir schon wieder eine rege Beteiligung, obwohl coronabedingt eine zweijährige Pause eingetreten war“, teilt der Verein mit. „Die Veranstaltung dürfte in diesem Jahr wieder entsprechend mehr Teilnehmer verzeichnen können, wie wir aus den bisherigen Zusagen entnehmen konnten.“

Nicht nur VW-Käfer können an dem Treffen teilnehmen, sondern alle „luftgekühlten historischen Fahrzeuge“, heißt es. Darunter fallen überwiegend Fahrzeuge der Marke WV, aber auch Busse wie Buggys seien vertreten. Der Freitag startet mit der Anreise der Teilnehmer, die auch die Möglichkeit haben, am Toeppersee zu campen.

Käfertreffen in Duisburg-Rheinhausen: Teilnehmende können Preise gewinnen

Abends folgt ein Beisammensein der Teilnehmenden, geplant ist ein Benzingespräch. Auch ein Prämienfahren soll es geben, bei dem Teilnehmende Preise gewinnen können, sollten sie bestimmte Bedingungen erfüllen.

Vom 28. bis 30 Juli 2023 bittet der Verein „Käfer & Co. Nothilfe“ wieder zum Käfertreffen an den Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen (Archivbild). Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ob am Samstag Live-Musik gespielt wird, stehe hingegen noch nicht fest. Das Ende des Wochenendes ist am Sonntag um 18 Uhr geplant. Und: „Die Preise sind stabil“, so der Verein. Fünf Euro werden pro luftgekühltem Oldtimer (Tagesgäste) sowie pro Person fünf Euro für das Camping am Wochenende fällig. Pro Zelt oder Wohnmobil/Wohnwagen zahlen Teilnehmende zudem zehn Euro für das Wochenende.

Weitere Informationen zum Käfertreffen gibt es im Internet auf www.kaefer-co-nothilfe.de sowie telefonisch unter 02151/400347.

