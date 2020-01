Kabarettist Olaf Bossi räumt im Rumelner Kulturspielhaus auf

Auf der Bühne stehen Kisten mit der Aufschrift „Weg!“ oder „Kann man noch brauchen-Sachen!“. Die Bücherkiste mittendrin scheint beim Ausmisten unberührt zu bleiben. „Endlich Minimalist – aber wohin mit meinen Sachen?“ Dieser Fragestellung geht der Deutsch-Italiener Olaf Bossi im Rumelner Kulturspielhaus nach.

Da ist das Problem des Italo-Schwaben in ihm: „Während der Schwabe in mir nach Ordnung schreit, lässt der Italiener mit seiner südländischen Lässigkeit mal gerne liegen.“ Erste Messi-Strukturen sind schon erkennbar. „Kürzlich kam mir beim Ausmisten von Lebensmitteln die dritte Generation Motten entgegen“, lacht der Endvierziger. Zum Glück hilft die japanische Aufräum-Geisha Marie Kondo mit „Magic Cleaning“ auf Youtube. „Sie hat eine Faltmethode entwickelt, da stehen die Anziehsachen platzsparend von selbst im Schrank. Das kannte ich bisher nur bei völlig verdreckten Klamotten“, lacht Bossi.

Comedian macht Späße über Entsafter oder Thermo-Mixe

Ansonsten muss er überlegen: „Was macht mich wirklich glücklich? Was habe ich ein halbes Jahr nicht mehr angezogen, und werde ich auch im nächsten halben Jahr nicht anziehen?“ Zum Glück gibt es die „365-Tage-Kiste“ in seinem System. „Wenn die Sachen nach einem Jahr, die sie darin liegen, wieder gebraucht werden, dann können sie bleiben“, schmunzelt Bossi.

Der Stuttgarter Comedian macht seine Späße über Entsafter oder Thermo-Mixe, die seiner Ansicht nach nur aus einer Laune des Zeitgeists angeschafft werden. „Als wir eine junge Familie waren, wollten wir herabgefallene Äpfel auf einer Streuobstwiese sammeln und frisch gepressten Saft daraus machen“, schwärmt Bossi post-romantisch. Heute holen sie den frisch gepressten Apfelsaft doch lieber vom Discounter.

Olaf Bossi erinnert sich gerne ans Sandmännchen

Mit Platten verbindet ihn eine sehr enge, emotionale Bindung – und er lässt auf einem Plattenspieler das Lied vom Sandmännchen-West laufen, das noch aus den 70ern stammt und ihn an seine Kindheit erinnert. „Ich glaube, das Sandmännchen-West ist heute stinkesauer, weil es der einzige ‘Wessi’ ist, der seinen Arbeitsplatz dauerhaft an einen ‘Ossi’ (das viel erfolgreichere Sandmännchen-Ost, die Red.) verloren hat.“ Somit hat die LP Kultcharakter – und wird wohl nicht entsorgt.

Die 70 Gäste an den Kaffeehaus-Tischen kommen aus dem Schmunzeln kaum heraus. Als Zugabe spielt der Komiker, der auch Songwriter ist und für Vanessa Mai mit „Wolkenfrei“ einen Song geschrieben hat: „Ich will Jeans, T-Shirt und Freiheit.“ Und in der abgespeckten Minimalisten-Version, nur mit der Gitarre begleitet, singen die 70 Gäste begeistert beim Refrain mit, laut, aber aufgeräumt…