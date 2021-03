Jugend forscht: Homberger Gymnasium räumt zwei Preise ab

Die erfolgreichen jungen Wissenschaftler des Franz-Haniel-Gymnasiums in Duisburg-Homberg. Zwei Teams erhielten Preise.

Duisburg-Homberg. Das Franz-Haniel-Gymnasium wurde beim Wettbewerb für zwei Projekte ausgezeichnet. Unter anderem wurden die Corona-Regeln in Schulen untersucht.

Ausgezeichnete junge Wissenschaftler gehen auf das Franz-Haniel-Gymnasium in Homberg. Beim Regionalwettbewerb Jugend forscht in Duisburg räumten sie gleich zwei Preise ab. Für das Gymnasium ist dies die zehnte erfolgreiche Teilnahme in Folge.

Die Besonderheit in diesem Jahr: zum ersten Mal wurde der Wettbewerb komplett digital ausgetragen. Trotz der besonderen Umstände waren die Jungforscherinnen und Jungforscher der Chemie AG des Gymnasiums beim Regionalwettbewerb gleich mit mehreren Forschungsarbeiten vertreten. Zwei Projekte sicherten sich die begehrten Preise.

Jugend forscht: Sind Süßstoffe eine Alternative für Zucker?

Da sind zum einen Luisa, Annalena und Josefine. Sie konnten die Jury von ihrer Arbeit zu Zucker und Süßstoffen überzeugen und wurden im Bereich Chemie mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Sie untersuchten, inwiefern Süßstoffe eine gesunde Alternative zu Zucker sind, indem sie etwa Speichel untersuchten und den Blutzucker maßen.

Ebenfalls erfolgreich vertreten: Olivia, Lena und Maximilian. Ihre Gruppe wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet: mit dem dritten Preis im Bereich Arbeitswelt sowie mit dem Sonderpreis Gesundheit, der von der Novitas BKK ausgelobt wird. Die drei untersuchten die Auswirkung der Corona-Hygieneregeln auf die Konzentrationsleistung und haben hierzu viele verschiedene Tests und Messungen von Körperwerten durchgeführt.

Schon viele Auszeichnungen für das Gymnasium in Homberg

Besonders erfreut zeigten sich die FHG-Lehrer Alexander Grolmuss und Lennart Thomé, die die Projekte betreut haben, darüber, dass die Schüler trotz des Distanzunterrichts zuhause weiter motiviert gearbeitet haben. Auch FHG-Schulleiter Norbert Thummes gratulierte und dankte den Kollegen für ihr besonderes Engagement - durch dieses habe das Franz-Haniel-Gymnasium schon viele Auszeichnungen bei Jugend forscht erzielen können.