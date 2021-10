Jubiläum: Jürgen B. Hausmann spielt in der Rheinhausen-Halle

Kabarettist Jürgen B. Hausmann, hier bei einem Auftritt in Dinslaken, kommt mit seinem Jubiläumsprogramm in die Rheinhausen-Halle nach Duisburg.

Duisburg-Rheinhausen. Mit seinem Jubiläumsprogramm „Jung, wat biste jroß jeworden!“ gastiert der Kabarettist in Duisburg-Rheinhausen. Tickets gibt es im Vorverkauf.

„Junge, wat biste jroß jeworden!“ – das ist der Titel des Jubiläumsprogramms, mit dem der Kabarettist Jürgen B. Hausmann am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr in der Rheinhausen-Halle in Duisburg, Beethovenstraße 20, zu Gast ist. Seit 20 Jahren steht Hausmann schon auf der Bühne – Grund genug für ihn, das mit einem besonderen Programm zu feiern.

„Herrlich überdreht und doch wie aus dem Leben gegriffen – Hausmann hat seine Beobachtungen und Erfahrungen wieder einmal in urkomische Anekdoten verpackt“, verspricht die Ankündigung. Sein Kabarett entspringe direkt den Wohnzimmern, Vereinsheimen und Hobbymärkten des Landes – „seine Figuren stammen aus der Familie, von nebenan oder laufen ihm zufällig über den Weg.“

Kabarett in Duisburg-Rheinhausen: Es gilt die 3G-Regelung

Während der Veranstaltung gilt die 3G-Regelung, Zuschauer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Außerdem gilt in in der Rheinhausen-Halle eine Maskenpflicht, lediglich am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Da der ursprüngliche Termin am 31. Oktober 2020 abgesagt werden musste, behalten bereits erworbene Karten ihre Gültigkeit.

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.daskartenhaus.de.

