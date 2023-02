Stabwechsel im Johanniter Krankenhaus in Rheinhausen: Dr. Ernst-Stefan Spaeker übergibt die Leitung der Geriatrie an Giovanni Calandro.

Medizin Johanniter-Klinik in Rheinhausen: Geriatrie hat neuen Leiter

Duisburg-Rheinhausen. Die Geriatrie im Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen hat einen neuen Leiter. Der bisherige Chefarzt wurde zum zweiten Mal verabschiedet.

Getragen von herzlichen Worten, Humor und feinem Witz erfüllte sich die offizielle Feierstunde im Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen zur Verabschiedung des langjährigen Chefarztes der Geriatrie, Dr. Ernst-Stefan Spaeker, der nun den Stab an seinen Nachfolger Giovanni Calandro übergeben durfte. „Herrn Dr. Spaeker verabschieden wir heute zum zweiten Mal als Chefarzt“, so Geschäftsführerin Rita Tönjann, bei der Eröffnung der Veranstaltung bei der sie die zahlreichen Gäste, die der Einladung gefolgt waren, begrüßte.

Dr. Ernst-Stefan Spaeker hat als Reaktion auf die alternde Gesellschaft bereits im Jahr 2013 mit der Gründung einer Sektion für Altersmedizin und Frührehabilitation den Versorgungsschwerpunkt in Rheinhausen etabliert. Der stetige Ausbau sowie das Geschick des Teams der Geriatrie hat dazu geführt, dass die Abteilung im Jahre 2019 in eine eigenständige Fachklinik umgewandelt wurde. Auf Grund einer internen Personalveränderung kam Dr. Spaeker Mitte 2021 aus alter Verbundenheit aus seinem Ruhestand zurück und hat bis zuletzt die Geriatrie als kommissarischer Chefarzt wiederholt erfolgreich geführt.

Giovanni Calandro ist neuer Leiter der Geriatrie im Rheinhauser Johanniter-Krankenhaus

Viele wertschätzende Worte und Danksagungen durch Vertreter der Stadt, wie Volker Mosblech, dem Kurator des Krankenhauses Dr. Ludwig Paull und dem Ärztlichen Direktor Dr. Karlheinz Lüdtke, verdeutlichten den Respekt sowohl vor dem fachlichen Schaffenswerk als Geriater des scheidenden Chefarztes als auch seiner großartigen Persönlichkeit. Zugleich vereinte der durchaus würdige Rahmen der Feierstunde einen herzlich-willkommenden Empfang für den Beginn des neuen Kollegen Giovanni Calandro. Bereits zum Jahresbeginn hat Giovanni Calandro die Chefarztposition der geriatrischen Klinik und Frührehabilitation übernommen, die zuletzt in kommissarischer Leitung durch Herrn Dr. Ernst-Stefan Spaeker geführt wurde.

Der 48-jährige Calandro ist Facharzt für Neurologie mit der Zusatzweiterbildung „Geriatrie“ und war zuletzt als ärztlicher Leiter der Neurogeriatrie in der Klinik für Geriatrie im Marienhospital Bottrop tätig. Entsprechend seines zusätzlichen Schwerpunkts wird die Geriatrie zukünftig diagnostisch und therapeutisch breiter aufgestellt, was sich in der geänderten Bezeichnung „Klinik für Geriatrie und Neurogeriatrie“ widerspiegelt. Der genannte Leitspruch für die den Johannitern anvertrauten Menschen der Geriatrie: „Wir möchten nicht dem Leben Jahre geben, sondern den Jahren Leben geben“, macht den Anspruch aller Beteiligten klar. Das Kuratorium, die Geschäftsführung und Betriebsleitung danken Dr. Spaeker für seinen wiederholten Einsatz und seine außerordentliche Unterstützung und heißen seinen Nachfolger Giovanni Calandro herzlich willkommen und wünschen ihm für die Geschicke der Klinik für Geriatrie und Neurogeriatrie gemeinsam mit seinem Team viel Erfolg und Gottes reichen Segen.

