Joggerinnen retteten sich mit Sprung zur Seite vor Auto

Rheinhausen. Zwei Joggerinnen konnten sich am Toeppersee in Rheinhausen nur mit einem Sprung zur Seite vor einem heranfahrenden Auto retten. Zeugen gesucht.

Zwei Joggerinnen (38, 39) konnten sich am Dienstagabend (20. April) auf einem Parkplatz am Toeppersee (Bergheimer Straße) mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß mit einem Auto retten. Die beiden Frauen wollten gegen 18.35 Uhr gerade los laufen, als sie laute Musik und einen Motor aufheulen hörten. Sie schauten sich um und sahen ein Opel Cabrio auf sich zudriften. Der Fahrer verschwand anschließend in Richtung Beekstraße.

Eine Zeugin konnte sich das Autokennzeichen merken, so dass die Polizisten die Anschrift des Halters herausfinden konnten und dort auf den Fahrer trafen. Dieser will „ganz normal“ auf dem Parkplatz gefahren sein. Das Verkehrskommissariat 21 bearbeitet die Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Augenzeugen, sich unter 0203 2800 zu melden.