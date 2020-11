Initiative plant Open-Air-Event im Volkspark von Rheinhausen

Die Initiative „Du bist Rheinhausen“ plant auch in diesem Jahr mit unterschiedlichen Partnern ein großes Event im Dezember und noch viel mehr. Um möglichst den Anforderungen der Corona-Pandemie aus dem Weg zu gehen, ist eine Open-Air-Veranstaltung am 13. Dezember im Volkspark ins Auge gefasst. Der Park soll mit zahlreichen Lichtobjekten illuminiert werden. Jeder soll sich daran beteiligen können, lautet die Ursprungsidee.

Licht, Musik und Tanz

Dazu gibt es Musik und Tanz, wenn es die Pandemie zulässt, wie Julia Hildebrandt hofft. Sie ist eine der drei Frauen, die die Initiative angeschoben haben. Es ist ein Event, dass in der Krise die Menschen auf positive Gedanken bringen will.

Die Vorbereitungen haben an verschiedenen Schulen bereits nach den Ferien begonnen. Das Allerwelt-Ensemble Duisburg und die Internationale Kinder- und Jugendbühne Bahtalo mit großen und kleinen Akteuren aus vier Kontinenten planen gemeinsam mit anderen Ensembles musikalische und tänzerische Darbietungen. Ein Stern in dunkler Nacht ist das Leitmotiv für das Miteinander in Rheinhausen.

Die drei Initiatorinnen von „Du bist Rheinhausen“ (v.l.): die Schwestern Julia und Anne Hildebrand sowie Anna Bosbach-Plonka. Foto: Du bist Rheinhausen

Der Stern vermittelt Hoffnung und Orientierung. Er strahlt über Grenzen hinweg, verbindet Völker ebenso wie Generationen. Thematisch stehen Motive der Heimatsuche, Gastfreundschaft und Ankunft im Fokus. Sie finden sich in allen Kulturen ebenso wie die Hoffnung, die sich mit der Geburt eines Kindes verbindet. Heimat und das Zuhause sind auch Themen einer Schreibwerkstatt, die thematisch an die Aktion Gesichter Rheinhausens aus dem Vorjahr anknüpft. Schulen sind involviert. Es gibt aber auch einen offenen Aufruf an alle im Netz. Einige Texte sollen im Volkspark vorgelesen werden.

Kunst kann Hoffnung wecken

Gerade jetzt darf kulturelle Vielfalt nicht aus dem öffentlichen Leben verschwinden, brauchen Menschen und vor allem Kinder, die durch Herkunft, Armut und mangelnden Zugang zu Bildungsmöglichkeiten benachteiligt sind, Rückenwind und eine Bühne für ihre Anliegen. „Kunst kann Hoffnung und Bilder von einem besseren Leben mobilisieren, gegensteuern, wo sich Menschen ins Private zurückziehen oder ihren Frust in Gefolgschaft von Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten rauslassen“, sagt Hildebrandt. „Kunst kann die Ohren öffnen, Empathie und Sinn, Mut und Zusammenhalt stiften.“

Päckchen packen für Kinder, die sonst keine Geschenke bekommen

Ein dritter Punkt ist: Päckchen packen für die Kinder in Rheinhausen, die ansonsten kein Weihnachtsgeschenk zu erwarten haben. Kinder in den Flüchtlingsquartieren und Sozialsiedlungen schreiben ihre Wunschzettel. Bürger packen persönliche Päckchen mit Artikeln im Wert von bis zu 10 Euro. Miteinander in Rheinhausen bedeutet: Jeder kann sich nach eigenen Wünschen und Möglichkeiten beteiligen und zum Gelingen beitragen. Und schließlich steht auch das lang ersehnte Ladenlokal in Fußgängerzone in Kooperation mit dem Bauverein kurz vor der Eröffnung.

Kontakt und Informationen unter www.du-bist-rheinhausen.de