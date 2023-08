Homberger Brunnenfest 2023: Programm, Bands und Highlights

In Duisburg-Homberg steht auch 2023 das Homberger Brunnenfest an (Archivbild).

Duisburg-Homberg. Vom 25. bis zum 27. August 2023 läuft das Homberger Brunnenfest im Duisburger Westen. Was erwartet Besucherinnen und Besucher vor Ort?

Das Homberger Brunnenfest 2023 steht in den Startlöchern. Zum 43. Mal lockt das beliebte Familienfest rund um die Augustastraße in den Duisburger Westen, vom 25. bis zum 27. August erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Organisiert hat das Fest wie in den vergangenen Jahren auch der Homberger Werbering. Welche Bands spielen beim Bühnenprogramm? Wer präsentiert sich vor Ort? Ein Überblick.

Los geht es am Freitag, 25. August, um 18 Uhr. Stefanie Kreitz, Vorsitzende des Werberings, kann das Fest in diesem Jahr nicht selbst eröffnen – „ich bin beruflich leider verhindert“, sagt sie im Gespräch mit der Redaktion. Eine Aufgabe, die nun ihr Stellvertreter übernimmt. Anschließend startet das musikalische Programm am Fakir-Baykurt-Platz mit der Band „Livin’ Sixties“. Die Musiker vom Niederrhein kündigen ein breites musikalisches Spektrum an, ein Mix aus Oldies, Irish Folk, Traditionals, Songs und Chansons und vielem mehr.

Homberger Brunnenfest 2023 in Duisburg: Coverband am Freitagabend

Gegen 20.15 Uhr stehen dann die „Homberger Sternchen“ auf der Bühne, ehe ab 21 Uhr „Doris Klit & Blasorchester“, die laut Ankündigung „schmutzigste Coverband des Ruhrgebiets“ übernimmt. Die Band verspricht Covermusik „weit weg von ‘Sweet Home Alabama’“ – „hier gibt’s den Soundtrack deines Lebens.“ Das Programm am Freitag endet gegen 23 Uhr.

Auch beim Brunnenfest 2023 in Duisburg-Homberg gibt es wieder zahlreiche private Trödelstände (Archivbild). Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Sowohl am Samstag (11 bis 23 Uhr) als auch am Sonntag (10.30 bis 18 Uhr) lockt ein Trödelmarkt mit privaten Trödelständen auf einen Teil der Augustastraße, viele lokale Künstler präsentieren sich zudem mit ihren Werken. So wird am Sonntag unter anderem der Bildhauer und Künstler Arno Bortz vor dem Dexter mit einer Kettensäge Baumstümpfe in Kunstwerke verwandeln.

Homberger Vereine sind ebenfalls vor Ort, der Werbering selbst sowie die Homberger Bezirksverwaltung sind mit eigenen Ständen vertreten. An jedem Tag bieten die Homberger Gastronomen und Imbissstände zudem kulinarische Besonderheiten sowie kühle Getränke.

Brunnenfest in Duisburg-Homberg: Große Talentshow am Sonntag

Das Bühnenprogramm am Samstag startet um 17 Uhr mit einem Showtanz der Zumba-Gruppe, ab 18 Uhr spielt dann die Rolling Stones Tribute Band „Some Girls“. Die Duisburger Rockband „Nextlevel“ spielt dann ab 21 Uhr.

Der Sonntag startet traditionell um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Freiluft-Gottesdiens, ab 11 Uhr startet im Dexter-Island Pub ein irischer Frühschoppen. Die Talentshow „Homberg hat Talente!“ folgt ab 13 Uhr. Hier können sich Sänger, Tänzer und Kleinkünstler präsentieren. In drei unterschiedlichen Kategorien („Gesang“, „Tanz“ und „Kleinkunst/Comedy/Zauberei o.ä.“) können Teilnehmende ihr Talent auf der Bühne unter Beweis stellen.

Aufgeteilt ist die Show in zwei Alterskategorien: zehn bis 15 Jahre sowie ab 16 Jahren aufwärts. Jedem Teilnehmenden stehen drei bis fünf Minuten Bühnenzeit zur Verfügung. „Natürlich gibt es für den jeweils besten Auftritt jeder Kategorie und Altersklasse einen netten Preis“, kündigt der Werbering an. Eine Anmeldung zur Talentshow ist bis Sonntagmorgen am Stand vom Werbering möglich.

Homberger Brunnenfest 2023: Eintritt für Familienfest in Duisburg ist frei

Ab 15.30 Uhr spielt die Schulband des Franz-Haniel-Gymnasiums, den Abschluss ab 17 Uhr macht die Band „AcoustyDC“, die Akustikversionen von AC/DC-Songs präsentiert. Am Sonntag öffnen zudem ab 13 Uhr die angrenzenden Geschäfte.

Der Werbering in Duisburg-Homberg, der das Homberger Brunnenfest organisiert, freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher (Archivbild). Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Der Werbering Homberg freut sich, dass das Fest auch in diesem Jahr trotz des umfangreichen Bühnenprogramms für alle Besucherinnen und Besucher frei ist. „Wir halten es darum für fair, auf mitgebrachte Speisen und Getränke zu verzichten“, heißt es. „Einen kleinen Teil der enorm hohen Kosten für die Veranstaltung wird über Standgebühren, das meiste jedoch über den Verkauf von Getränken am Bierstand auf dem Fakir-Baykurt-Platz an der Bühne gedeckt.“

Weitere Informationen zum Programm für das Homberger Brunnenfest 2023 sowie zum Homberger Werbering gibt es im Internet auf www.diehomberger.de.

