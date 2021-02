Jetzt ist es amtlich: Netto wird den Edeka in den Haesen übernehmen.

Nahversorgung Homberg: Netto unterschreibt Vertrag für Markt in den Haesen

Duisburg-Homberg. Lange stand der Supermarkt im Alt-Homberger Stadtteil in den Haesen auf der Kippe. Jetzt hat Netto unterschrieben. Der Umbau kann beginnen.

Die Freude in der Stimme von Klaus Radny ist schon bei der Begrüßung am Telefon nicht zu überhören. Der Homberger CDU-Chef ruft mit einer guten Nachricht an: „Ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass der Vertrag mit Netto unterschrieben ist.“ Der Immobilien-Eigentümer Aumund teilte Radny mit, dass jetzt alles unter Dach und Fach ist. „Dafür haben wir lange gekämpft. Ich freue mich, dass die Nahversorgung damit nun gesichert ist.“

Ein Aufatmen dürfte jetzt im Alt-Homberger Ortsteil in den Haesen zu hören sein. Lange stand das Projekt auf der Kippe, da Supermärkte mit einer Fläche unter 1000 Quadratmetern mittlerweile Auslaufmodelle sind. Dennoch: Netto hat sich dafür entschieden, den nicht ganz 800 Quadratmeter großen Laden in den Haesen von Edeka zu übernehmen. Die Umbauarbeiten sollen jetzt beginnen. Wann das Geschäft eröffnet, steht noch nicht fest. Klaus Radny hofft darauf, dass es spätestens Ostern so weit ist.