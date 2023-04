Homberg: Komödie in der Glückauf-Halle - hier gibt es Karten

Scheidungskomödie in der Glückauf-Halle in Duisburg-Homberg: Nach 23 Ehejahren teilt Georg seiner Frau Doris das Ende der Ehe mit.

Duisburg-Homberg. Die Scheidungskomödie „Wer nimmt den Hund?“ mit Marion Kracht und Michael Roll wird in Duisburg-Homberg aufgeführt. Das kosten die Karten.

Die Scheidungskomödie „Wer nimmt den Hund?“ mit den Schauspielern Marion Kracht und Michael Roll ist am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße 2 in Duisburg-Homberg zu sehen. Der gleichnamige Film mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur wurde für den Bernd Burgemeister Fernsehpreis nominiert und erreichte Platz 1 der Arthouse-Kinocharts.

Darum geht es in der Scheidungskomödie „Wer nimmt den Hund“

Nach 23 Ehejahren teilt Georg seiner Frau Doris das Ende der Ehe mit. Doch die reagiert gefasst und schlägt vor, die Trennung in einer Therapie professionell aufzuarbeiten. Sie will verstehen, was zum Ende der Beziehung geführt hat und im Guten auseinander gehen. Doch schnell zeigt sich, dass reine Vernunft nicht das Mittel der Wahl ist, um Beziehungsprobleme zu lösen. Verletzte Gefühle treiben sie nicht nur zu ungeahnten Gemeinheiten, sondern auch zu der Frage: Wer bin ich ohne meinen Partner?

, Midlife-Crisis-Bewältigung und wieder aufflammender Leidenschaft liefern sich Georg und Doris einen Scheidungskrieg, in dem dank bissiger Dialoge die Fetzen fliegen.

Eintrittskarten sind für 16 bis 25 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr im Bürgerservice Homberg am Bismarckplatz 1 zu erwerben. Auch an der Abendkasse sind noch Tickets für den Preis von 19 bis 29 Euro erhältlich. Reservierungen für die Abendkasse sind auch telefonisch unter 02066218832 möglich.

