Homberg: Einbruch in Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

In Duisburg-Homberg sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen (Symbolbild).

Duisburg-Homberg. Unbekannte sind in einen Kindergarten in Duisburg eingebrochen. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 29. August, gegen 2.50 Uhr, in einen Kindergarten an der Duisburger Straße eingebrochen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, weil das Zauntor des Kindergartens offen stand, in den Räumlichkeiten gedimmtes Licht zu sehen war und eine dunkel bekleidete Person weggerannt sei. Im Innenhof entdeckten die Beamten eine geöffnete Tür, im Büro des Kindergartens mehrere aufgebrochene Schränke, heißt es seitens der Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, werde derzeit ermittelt. Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen.

