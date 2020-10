Homberg: CDU unterstützt Anwohner beim Protest gegen Busse

Als „völlig überflüssig“ bezeichnet die CDU den Betrieb der Buslinien 916 und 917 auf Homberger Gebiet. Das betont CDU-Fraktionssprecher Klaus Radny. Hintergrund: Anwohner der Franzstraße hatten sich über die Wendefahrt auf ihrer Wohnstraße beschwert. Seit der Fahrplanänderung rangieren dort Busse der DVG im runden Viertelstunden-Rhythmus und sorgten für Lärm und Gestank. Überdies zweifeln die Hochheider am Sinn der neuen Meiderich-Verbindung: Diese würde von Fahrgästen kaum genutzt (wir berichteten).https://www.nrz.de/staedte/duisburg/duisburg-was-die-verbesserungen-des-nahverkehrsplans-kosten-id228801343.html

Ärger verursachte die Berichterstattung bei Bezirksbürgermeister Hans-Joachim Paschmann. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, er habe die Bürger in ihrem Anliegen zu wenig unterstützt. Er betont: Der Nahverkehrsplan sei von einem externen Planungsbüro erstellt, von der DVG umgesetzt und vom Rat genehmigt worden, wobei die Bezirksvertretung lediglich ein Anhörungsrecht bzw. das Recht der Kenntnisnahme gehabt hätte.

Weder weisungsbefugt, noch abstimmungsberechtigt

Als die Beschwerden zur Situation an der Dr. Kolb-/Franzstraße eingegangen seien, habe er diese in der Fraktion und mit den Ratsvertretern besprochen und sie im Anschluss an die DVG weitergeleitet. „Untätigkeit sieht in meinen Augen anders aus.“ Einen anderen Weg habe er nicht gesehen, „denn ich bin weder weisungsbefugt, noch abstimmungsberechtigt im Rat.“ Aber er gibt auch zu bedenken: Die neuen Buslinien seien nun mal eingerichtet worden. „Und irgendwo müssen die ja drehen.“

Man habe die Sinnhaftigkeit der Linien 916 und 917 von Beginn an bezweifelt und diese Zweifel auch in die Januar-Sitzung der Bezirksvertretung eingebracht, so CDU-Fraktionssprecher Klaus Radny. Vielmehr sollten die Busse nur bis Ruhrort geführt werden und dort vor der Mühlenweide auch drehen. Verkehrstechnisch sei das kein Problem - entsprechend habe er, Radny, auch in der CDU-Ratsfraktion argumentiert.

CDU glaubt an eine Änderung: „Das ist kein Ewigkeitsproblem“

Da aus allen Bezirken Änderungen am Nahverkehrsplan vorgetragen worden seien, habe man mit der Stadt vereinbart, dass in drei Schritten vorgegangen werde. Bis Sommer 2021 stehe mit dem dritten Schritt vermutlich auch die Änderung der Buslinien 916/917 auf dem Programm. „Das ist kein Ewigkeitsproblem“, schätzt Radny. „Die CDU-Fraktion wird die Angelegenheit weiter verfolgen.“ Die Abschaffung der beiden Buslinien sei schon Teil des Kommunalwahlkampfes gewesen. Die Beantragung sei im Einvernehmen mit dem Werbering Homberg geschehen.

Rund 700 Anregungen gab es zum neuen Fahrplan - langfristige Maßnahmen sollen laut Ratsbeschluss bis zum Fahrplanwechsel 2021 starten. Hierzu zählt laut Vorlage die Überarbeitung kompletter Linien. Die DVG hatte nach den Anwohnerbeschwerden zugesagt, sich die Situation mit der Stadt vor Ort noch einmal anzusehen.