Polizeieinsatz am Roten Weg in Duisburg-Hochheide.

Polizeieinsatz Hochheide: Zeugen für Brandstiftung am Roten Weg gesucht

Duisburg-Homberg. Unbekannte setzten nachts Baustellenabsperrungen in Brand. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden.

Immer wieder gerät der Rote Weg in Hochheide in die Schlagzeilen. Zeugen sucht die Polizei diesmal in einem Fall von Brandstiftung.

Unbekannte haben dort am frühen Mittwochmorgen, 26. August, gegen 1.15 Uhr, Zeitungen und zwei Baustellenabsperrungen angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0203 2800.