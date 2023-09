Ein unbekannter Autofahrer zwang einen Linienbus auf der Moerser Straße (Höhe Husemannstraße) in Duisburg-Hochheide zu einer Notbremsung (Symbolbild).

Polizei Hochheide: Notbremsung – zwei verletzte Fahrgäste in Bus

Duisburg-Hochheide. Ein Autofahrer hat einen Busfahrer zu einer Notbremsung gezwungen. Zwei Frauen im Bus stürzten und verletzten sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer zwang am Montagvormittag, 25. September, gegen 10.55 Uhr, einen Linienbus auf der Moerser Straße (Höhe Husemannstraße) zu einer Notbremsung. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Fahrer eines weißen Kleinwagens ohne erkennbaren Grund plötzlich stark abbremste, sodass der Busfahrer ebenfalls aufs Bremspedal drücken musste, heißt es.

Dabei stürzten eine 47 und eine 67 Jahre alte Frau, die Fahrgäste in dem Bus waren, und verletzten sich, schreibt die Polizei. Der Mann im Auto sei weitergefahren und in die Südstraße abgebogen. Ein Rettungswagen habe die Frauen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Fahrer des Autos und Zeugen, die Hinweise zu ihm und dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0203/2800 zu melden.

