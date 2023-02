Nach der Sprengung der Weißen Riesen in Duisburg-Hochheide ist noch Bauschutt abzutransportieren. Dafür wird nun extra eine neue Baustraße eingerichtet (Archivbild).

Straßenverkehr Hochheide: Neue Baustraße an ehemaligen „Weißen Riesen“

Duisburg-Hochheide. Der Bauschutt an den „Weißen Riesen“ in Homberg soll über die neue Baustraße abtransportiert werden. Was das für den Straßenverkehr bedeutet.

Rund um die gesprengten „Weißen Riesen“ in Duisburg-Hochheide sind noch erhebliche Mengen an Bauschutt abzutransportieren. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die im westlichen Bereich befindliche Ottostraße kann, aufgrund der großen Mengen und zum Schutz der Anwohner, dafür jedoch nicht genutzt werden. Aus diesem Grund muss eine neue Baustraße erstellt werden, bei der auch die Erhaltung des Alleencharakters des Roten Weges berücksichtigt wird.

Die Errichtung der neuen Baustraße wird daher parallel zum Roten Weg und auf dem Grundstück der Ottostraße 54/56 erfolgen. Der weitere Verlauf erfolgt über das derzeitige Baufeld des zweiten gesprengten Riesen und mündet im östlichen Teil der Ottostraße in die bereits vorhandene Baustellenzufahrt. Für diese Trassenführung, ebenso für die spätere Neugestaltung der Freiflächen, sind in den nächsten Tagen Baumfäll- und Rodungsarbeiten vor Ort erforderlich. Auch der provisorisch angelegte Gehweg zwischen der Ottostraße und dem Roten Weg muss wegen dieser Baumaßnahme wieder zurückgebaut werden.

