Hochemmerich: Räuberisches Duo stahl Parfüm und entkam

Einsatz für die Duisburger Polizei in Hochemmerich an der Friedrich-Alfred-Straße.

Duisburg-Rheinhausen. An der Friedrich-Alfred-Straße in Hochemmerich konnten zwei Ladendiebe entkommen. Die Täterin verletzte die Verkäuferin mit einem Fausthieb.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Parfüm-Diebstahl, der sich am Mittwochmittag in Hochemmerich ereignete. Zwei Unbekannte stahlen gegen 11.40 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Friedrich-Alfred-Straße mehrere Parfümflaschen. Als die beiden den Laden verließen, lösten die Sicherungen an den Verpackungen Alarm aus.

Die Täterin wehrte sich mit einem Faustschlag

Während der männliche Dieb flüchtete, konnte eine Mitarbeiterin (37) seine Komplizin festhalten - und verletzte sich dabei leicht. Die Täterin wehrte sich mit einem Faustschlag und riss sich los.

Die Täterin ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Sie trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Hose, einen roten Pullover, darüber eine weiße Jacke, einen beigen Schal und hatte eine schwarze Handtasche dabei.

Ihr Komplize war mit einer blauen Jacke, einem Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und einer Basecap (alles in Schwarz) bekleidet. Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug einen beigen Rucksack.

Beide werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt.

Die Polizei Duisburg nimmt Hinweise unter 0203 2800 entgegen.

