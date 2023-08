Hitze in Duisburg: Mediziner gibt wichtige Tipps zum Schutz

Duisburg-Rheinhausen. Der Sommer soll zurück nach Duisburg kehren. Doch wie kann ich mich vor hohen Temperaturen schützen? Ein Arzt gibt nützliche Tipps.

Bei Hitze: Fenster auf oder Fenster zu? Das ist die Frage, seitdem Gesundheitsminister Karl Lauterbach geraten hat, die Fenster bis abends geschlossen zu halten. Und der bekannte Meteorologe Jörg Kachelmann ihm bescheinigte, das sei aktive Sterbehilfe. Da die nächste heiße Sommerwoche im Anmarsch ist, ordnet Dr. Sascha Grunert, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am Johanniter-Krankenhaus, ohne Emotionalität die beiden Positionen ein und gibt hilfreiche Tipps, wie man sich verhalten soll.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Wenn man in einer kleinen Wohnung zwischen großen Häuserblöcken lebt, bei Hitze die Fenster aufmacht und es dringt nur heiße Luft hinein, ist das natürlich wenig hilfreich. Dann sollte man die Wohnung wirklich lieber bis abends verrammeln.“ Ansonsten sei ein frischer Luftzug natürlich immer hilfreich. Ohnehin sei ja trockene, heiße Luft besser zu ertragen als feuchte. Das liegt daran, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit der Schweiß wie ein Film auf der Haut steht und nicht mehr verdunstet, weil die Luft keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. Es wird dann nicht kühler.“

Duisburger Mediziner weiß: In Griechenland sind Straßen von der Hitze so heiß, dass Lieferdienste gestoppt werden

Man kann sich aber auch selbst vor gesundheitlichen Schäden schützen, wenn das Thermometer deutlich über die 30-Grad-Marke steigt, sagt der Internist. „Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Es gibt ja viele Völker, die seit langem an extreme Hitze gewöhnt sind. Zum Beispiel in Italien, Spanien, Griechenland oder Mittelamerika. „Die machen alle in der Mittagshitze Siesta und um 16 oder 17 Uhr geht das Leben wieder los. Ein Kollege von mir kommt aus Athen und erzählte, dass es in den schmalen Häuserschluchten auf dem Asphalt noch einmal eine ganz andere Situation ist. Da waren die Straßen so heiß, dass sogar die Lieferdienste gestoppt wurden.“

Dr. Sascha Grunert, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am Johanniter-Krankenhaus, gibt Tipps zum Hitzeschutz. Foto: Johanniter-Krankenhaus

Eigentlich habe der Mensch ein großes Spektrum, um mit extremen Klimabedingungen umzugehen. „Die Inuit haben mit Iglus und Pelzmänteln schon in der vorindustriellen Zeit extreme Kälte gemeistert. Auch am Äquator kommen die Menschen immer schon mit dem Klima zurecht. Denn wir haben große selbstregulatorische Kräfte.“ Bei der Hitze, die in unseren Breitengraden immer heftiger wird, müsse man einige Dinge beachten: Auf jeden Fall viel trinken und sich im Schatten aufhalten. Das gelte für ältere Menschen ganz besonders, weil das natürliche Gefühl, Durst zu haben, mit dem Alter nachlässt. Das bedeutet, dass ältere Menschen schnell dehydriert sind, also viel zu wenig getrunken haben. Treten dann Bewusstseinsstörungen auf, sei es höchste Zeit, das Krankenhaus aufzusuchen.

Duisburger Arzt: Bei Hitze erst Sport am frühen Abend

Gesunde Menschen könnten Hitze noch ganz gut verkraften, aber bei Älteren und Vorerkrankten wird das Herz-Kreislauf-System zu stark belastet. „Viel trinken und leichte Kost zu sich nehmen, ist wichtig. Nichts essen, was schwer im Magen liegt.“ Salat: ja, Schweinshaxe: nein. Wer unbedingt Sport machen möchte, sollte das erst ab 18 oder 19 Uhr in Angriff nehmen und natürlich nicht, auf erhitztem Asphalt. Ein Waldlauf sei in Ordnung, aber mit Augenmaß. „Wer auf einen Marathon hin trainiert, muss seine Höchstleistungen nicht bei 35 Grad herausfordern. Es ist nicht gesundheitsfördernd zu trainieren, bis man einen hochroten Kopf hat.“

Definitiv gehörten Säuglinge, Kinder und Tiere schon in der normalen Sommersonne bei weniger als 30 Grad nicht in ein Auto, das parkt. „Auch nicht zehn Minuten“, warnt Sascha Grunert. Denn in kürzester Zeit wird so ein Fahrzeug zum Backofen. Abends und nachts sollte man quer lüften, sodass es Durchzug gibt und die Räume kühler werden. „Gut gedämmte Wohnungen helfen natürlich sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte.“ Aber die hat nicht jeder. Was staatliche Maßnahmen in Bezug auf Hitzeschutz anbetrifft, da gebe es noch sehr viel Luft nach oben, weiß der Arzt. Das gelte auch für die architektonische Seite von Städten. Man müsse dringend auf Luftschneisen achten.

Duisburger Arzt appelliert: Bei Hitze nach alleinlebenden Nachbarn sehen

Frankreich sei schon viel weiter als Deutschland. Dort gibt es ein Hitzeschutzprogramm – allein lebende Menschen werden aufgesucht, um nachzugucken, ob alles in Ordnung ist oder Hilfe benötigt wird. „Ich wünsche mir, dass man auch in Deutschland nach Alleinlebenden guckt und sich um Nachbarn kümmert. Einfach fragt, ob man einen Kasten Wasser bringen oder anders helfen kann“, sagt der Internist. Und eine letzte Bitte hat der Mediziner: „Es hilft schon, einfach den Verstand einzuschalten und zu überlegen, was bei so extremen Graden vernünftig ist und was nicht.“

In Deutschland zwischen 5000 und 20.000 hitzebedingte Todesfälle

Viele interessante Informationen über das Thema Hitze gibt’s auf dem Portal hitze.info. Das sagt Dr. Sascha Grunert, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am Johanniter-Krankenhaus.

Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von 5000 bis 20.000 hitzebedingten Todesfällen im Jahr. „Das ist eine groß Spanne“, stellt der Mediziner fest.

Man müsse aber immer genau hinsehen. „Wenn Menschen Corona haben oder vorerkrankt sind und die Sterblichkeit in einem extrem heißen Jahr deutlich steigt, ist es oft schwierig, die Ursachen herauszufinden.“ So einfach seien die Zahlen nicht zu erklären.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West