Hitze im Duisburger Westen: An diesen Orten gibt’s Abkühlung

Es wird wieder heiß in Duisburg! In Rheinhausen und Co. gibt es jedoch viele öffentliche Orte, an denen man Abkühlung finden kann (Symbolbild).

Duisburg-West. Die Temperaturen steigen wieder: Für alle, die nach Abkühlung suchen, hat die Redaktion kühle Orte herausgesucht – so manches Kuriose ist dabei.

Der Sommer kehrt zurück! Laut deutschem Wetterdienst sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf bis zu 33 Grad steigen. Für alle, die in diesen Tagen einen Schattenplatz und ein bisschen Abkühlung suchen, hat die Redaktion eine Auswahl an kühlen Orten im Duisburger Westen zusammengestellt. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Kühlregal im Supermarkt am Hochemmericher Markt

Die Kühlabteilung im Supermarkt am Hochemmericher Markt spendet an heißen Tagen beim Einkaufen wenigstens kurzzeitig Abkühlung. Wer sich für den Nachhauseweg dann noch ein kaltes Eis oder erfrischendes Getränk mitnimmt, kann sich dann auch gleich von innen kühlen.

Die Ventilatoren-Abteilung im Elektrogeschäft in Duisburg-Rheinhausen

Auch im Elektrogeschäft in Duisburg-Rheinhausen an der Friedrich-Alfred-Straße 53 können Kunden kurzzeitig der Hitze entfliehen. Dort gibt es laut einem Mitarbeiter vier Ventilatoren, die „wir zum Testen auch mal anschalten können“, erklärt er auf Anfrage. Passend dazu stehen die Gefrierschränke in der Abteilung übrigens direkt daneben.

Ruhe und Kühle im Kolumbarium in Duisburg-Homberg

Angenehme Temperaturen und vor allem auch Ruhe finden Besucher in diesen Tagen auch im Kolumbarium an der Rheinstraße 16 in Duisburg-Homberg. Die alte Rheinkirche ist für die Öffentlichkeit zugänglich und dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Ein Ort der Ruhe, aber auch ein Ort, an dem man an heißen Tagen Abkühlung findet: Das Kolumbarium an der Rheinstraße in Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Ein schattiges Plätzchen bietet der Baerler Busch in Duisburg

Ein schattiges Plätzchen an warmen Tagen finden Spaziergänger im Duisburger Westen vor allem im Baerler Busch: Hier kann man die frische Waldluft einatmen, dem Vogelgezwitscher lauschen und vom Alltag abschalten.

Kühles Nass im Freibad Kruppsee in Duisburg-Friemersheim

Für alle, die nach nasser Abkühlung suchen, lohnt sich ein Besuch im Freibad am Kruppsee in Duisburg-Friemersheim. Vor allem für jüngere Gäste bietet das Bad seit der Saison 2023 etwas Neues: Neben großem Schachfeld und der Schwimminsel im Wasser schmückt nun ein Spielschiff aus Holz die große Sandfläche vor dem See. Die Freibadanlage am Kruppsee in Friemersheim (Bachstraße 2) ist täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Für den Eintritt zahlen Erwachsene fünf Euro.

Ein Besuch im Freibad Kruppsee in Duisburg-Friemersheim: Kühles Nass bringt an heißen Tagen Abkühlung. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Abkühlung beim Wassersport auf dem Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen

An heißen Tagen lohnt auch ein Besuch der Freizeitanlage am Toeppersee in Rheinhausen. Schließlich ist es auf dem Wasser immer ein paar Grad kühler. Wasserratten können Stand-Up-Paddlen (10 Euro für 30 Minuten) oder ihre Fähigkeiten beim Wasserski testen (ab 27 Euro für zwei Stunden). Schüler, Studenten und Auszubildende ab 16 Jahren erhalten jeden Mittwoch 20 Prozent auf die Zeitkarten. Die Anlage ist bis Ende September von montags bis freitags, von 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

