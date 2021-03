Hier gibt es Ostern Gottesdienste im Duisburger Westen

Duisburg-Rheinhausen/Homberg/Baerl. Die Kirchen im Duisburger Westen feiern das Osterfest unterschiedlich. Manche führen Präsenzveranstaltungen durch, andere weichen ins Netz aus.

Die evangelischen und katholischen Gemeinden im Duisburger Westen begehen das Osterfest unterschiedlich: Die katholischen Pfarreien feiern Präsenzgottesdienste bis zu einem Inzidenzwert von 300 – den es in Duisburg allerdings noch nie gab. Viele evangelische Kirchengemeinden laden zu offenen Kirchen und Online-Andachten ein. Hier gibt es alle Gottesdienste und Anmeldemöglichkeiten auf einen Blick.

Baerl: Die evangelische Kirchengemeinde öffnet an Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 9.30 bis 11 Uhr die Dorfkirche an der Schulstraße. Dort liegt eine Andacht zum Mitnehmen aus.

Bergheim: Vor der Friedenskirche an der Lutherstraße 5 findet an Gründonnerstag um 18.30 Uhr ein OpenAir-Gottesdienst mit Chorgesang statt. Eine Anmeldung ist notwendig unter 02065/9036930 oder per Mail an gemeindebüro.fk@friedenskirche-rheinhausen.de. Auf ihrem YouTube-Kanal „Friedenskirche Rheinhausen“ streamt die Gemeinde am Karfreitag und Ostersonntag mehrere Gottesdienste: Am Freitag um 9.30 Uhr aus der Friedenskirche und um 11 Uhr aus dem Gemeindehaus Auf dem Wege. Am Sonntag läuft um 11 Uhr ein weiterer Gottesdienst aus der Friedenskirche; vor dem Gemeindehaus, Peschmannstraße 2, wird zeitgleich eine Gesprächszeit angeboten.

Die katholische Gemeinde Christus König, Lange Straße 2, lädt an Gründonnerstag um 20 Uhr zu einer Messe mit stiller Anbetung im Anschluss ein, an Karfreitag um 18 Uhr zu einem Gottesdienst der italienischen Mission. Am Samstag beginnt um 21 Uhr eine Osternachtsfeier, Eine weitere Messe feiert die Gemeinde am Ostermontag jeweils um 11 Uhr. Anmeldungen telefonisch unter 02065/60524.

Ostern: Die Gottesdienste in Hochheide und Friemersheim

Essenberg-Hochheide: Die evangelische Kirche lädt an Karfreitag und Ostersonntag jeweils um 11 Uhr zu einem Gottesdienst ein. Er findet in der Kirche an der Kirchstraße 105 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Friemersheim: Einen Abendmahlgottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde an Karfreitag um 10.30 Uhr in der Dorfkirche an der Friemersheimer Straße. Gemeinsam gebetet werden kann außerdem bei einem Gottesdienst am Ostermontag, ebenfalls um 10.30 Uhr.

Einen Familiengottesdienst in der Kreuzkirche, Wörthstraße 1, ist um 10.30 Uhr am Ostermontag geplant. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung im Gemeindebüro unter 02065/41692 erforderlich.

Die Katholiken von St. Joseph, Kronprinzenstraße 32, feiern das Fest mit einer Osternachtsfeier am Karsamstag um 21 Uhr. Eine Messe folgt am Ostersonntag um 11 Uhr. Eine weitere beginnt am Ostermontag, ebenfalls um 11 Uhr.

Die Kirchengemeinde St. Marien an der Ulmenstraße 35 lädt ein zum letzten Abendmahl Jesu am Gründonnerstag um 19 Uhr, außerdem zur Messe am Karfreitag um 15 Uhr. Am Karsamstag beginnt um 21 Uhr die Vigilfeier, außerdem gibt es zwei Messen an den beiden Ostertagen. Sie beginnen jeweils um 9.30 Uhr.

Osterfeiertage: Hier gibt es Gottesdienste in Hochemmerich und Homberg

Hochemmerich: Die evangelische Emmauskirchengemeinde feiert Ostern mit zwei Gottesdiensten am Karfreitag und Ostersonntag jeweils um 11 Uhr. Ort ist die Christuskirche an der Friedensstraße 1. Anmeldung unter 0177/4856017.

Homberg: Zu einer offenen Kirche und zum Innehalten und Beten lädt die evangelische Kirchengemeinde Homberg ein. Ort ist das Haus der Gemeinde an der Wilhelmstraße 55. Das Gotteshaus ist am Karfreitag und Ostersonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Ein katholischer Gottesdienst findet an Gründonnerstag um 19 Uhr und am Karfreitag um 15 Uhr in der Kirche St. Johannes, Marienstraße 2, statt. Die Osternachtsfeier beginnt um 21 Uhr am Karsamstag. Die Messe am Ostermontag beginnt um 10.30 Uhr.

Die katholische Gemeinde St. Peter in Haesen veranstaltet in ihrer Kirche an der Friedhofsallee 100a Gründonnerstag um 17 Uhr und an Karfreitag um 11 Uhr einen Wortgottesdienst. Am Samstag beginnt eine Messe um 17 Uhr. Einen Gottesdienst gibt es am Sonntag um 6 Uhr, einen weiteren am Montag um 9 Uhr.

Die Katholiken der Gemeinde Liebfrauen planen an der Ottostraße 85 an Gründonnerstag einen Gottesdienst um 20 Uhr, an Karfreitag um 15 Uhr. Die Osternacht beginnt um 21 Uhr am Karsamstag. Der Gottesdienst am Ostermontag fängt um 10.30 Uhr an.

Präsenzgottesdienste an Ostern in Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhausen

Rheinhausen-Mitte: An allen Ostertagen lädt die evangelische Emmauskirchengemeinde zu Gottesdiensten in die Erlöserkirche an der Beethovenstraße 18a ein. Der erste beginnt am Gründonnerstag um 18 Uhr, gefolgt von einem Karfreitagsgottesdienst um 9.30 Uhr. Am Karsamstag beginnt eine Abendmesse um 22 Uhr. Jeweils um 9.30 Uhr läuten die Glocken zu den Gottesdiensten am Ostersonntag und -montag. Eine Anmeldung ist notwendig, die Telefonnummer lautet 02065/57056.

Die katholische Gemeinde St. Peter, Paulstraße 25, lädt an Karfreitag um 15 Uhr zur Karfreitagsliturgie ein. Am Samstag folgen um 17 und 21 Uhr zwei Messen. Einen Ostergottesdienst gibt es um 9.30 Uhr am Sonntag und um 11 Uhr am Montag. Anmeldungen telefonisch unter 02065/60524.

Rumeln-Kaldenhausen: Die evangelische Kirchengemeinde Rumeln-Kaldenhausen sagt alle Gottesdienste zu Ostern ab. Stattdessen liegt an Ostersonntag um 11 Uhr eine „Andacht to go“ in der Kirche an der Friedhofallee aus, sie kann mitgenommen werden.

Die katholische Gemeinde St. Klara lädt an Karfreitag um 15 Uhr zur Karfreitagsliturgie und am Karsamstag um 18 Uhr zu einem Gottesdienst in ihre Kirche an der Düsseldorfer Straße 129. Sie ist außerdem am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet. Zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr folgen an den beiden Osterfeiertagen.

Die Katholiken von St. Marien, Marienstraße 2, feiern an Gründonnerstag um 19 Uhr das letzte Abendmahl Jesu. Anschließend beten sie gemeinsam bis Mitternacht. Karfreitag wird um 15 Uhr an das Leiden Jesu erinnert. Der Samstag beginnt um 8.30 Uhr mit einem Gebet, anschließend bleibt die Kirche geöffnet. Um 12 Uhr werden die Osterspeisen gesegnet, um 21 Uhr beginnt eine Messe. Der Gottesdienst am Sonntag beginnt um 11 Uhr, außerdem um 18 Uhr. Die Messe am Ostermontag startet um 11 Uhr.