Heiraten im Duisburger Westen: Schöne Locations im Überblick

Draußen am See oder in einem festlich geschmückten Saal: Im Duisburger Westen gibt es die verschiedensten Hochzeitslocations (Symbolbild).

Duisburg-West. Feiern in kleiner Runde oder mit großer Gesellschaft: Hochzeitslocations im Duisburger Westen bieten für jede Art von Feier den passenden Rahmen.

Mit dem Wonnemonat Mai hat für viele Paare auch die Hochzeitssaison begonnen. Neben dem perfekten Brautkleid, einem gut sitzenden Anzug und den Ringen, darf auch die richtige Partylocation für die Hochzeitsfeier nicht fehlen. Im Duisburger Westen gibt es eine Vielzahl an Festsälen. Einige haben wir davon herausgesucht. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Eurohof - Landhotel am See in Duisburg-Homberg

Der Eurohof in Duisburg-Homberg: Neben den festlich geschmückten Sälen, können Gäste an Sommertagen auch im Bauerngarten mit direktem See-Zugang auf das Ehepaar anstoßen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

am See“ verspricht der Eurohof an der Elisenstraße 39 in Homberg. Bis zu 200 Personen können hier das frisch vermählte Paar feiern. Neben den festlich geschmückten Sälen, können Gäste an Sommertagen auch im Bauerngarten mit direktem See-Zugang auf das frisch vermählte Ehepaar anstoßen. „Auch kulinarisch machen wir nahezu alles für Sie möglich – sei es ein ausgefallenes Büfett oder ein mehrgängiges Menü, Kaviar oder ein Champagnerturm!“, heißt es auf der Internetseite. Dort finden Interessierte auch mehr Infos: https://hotel-eurohof.de/

La Rose Eventlocation in Duisburg-Rheinhausen

Stühle sind in weiße Hussen gehüllt, hohe silberne Kerzenständer zieren die runden Tische, an denen ungefähr zehn Gäste Platz haben, eine Bühne mit Lichteffekten und einer großen Fläche zum Tanzen: So präsentiert sich die La Rose Eventlocation an der Friedrich-Alfred-Str. 182 in Rheinhausen auf ihrer Internetseite in einem kurzen Video. Inhaber Hüseyin Beydagi verspricht eine „stilvoll eingerichtete Location“, in der bis zu 620 Gäste Platz hätten. Die 800 Quadratmeter große Location könne für eine geringere Anzahl an Gästen variabel verkleinert werden. Auf Wunsch könne auch hier der Kontakt zu einem Fotografen oder einem Kamerateam hergestellt werden, um den besonderen Tag in Bildern festzuhalten. Weitere Infos unter: https://www.la-rose-eventlocation.de/

Die Villa Rheinperle in Duisburg-Friemersheim

Eine Torte darf auf keiner Hochzeit fehlen (Symbolbild). Foto: Silas Stein / dpa

Feiern mit historischem Flair: Über 100 Jahre alt sind die Gebäude in der ehemaligen Bliersheimer Villenkolonie, zu der auch die Villa Rheinperle an der Villenstraße 2 gehört. Die rund 700 Quadratmeter große Fläche sei für Veranstaltungen variabel buchbar, heißt es auf der Internetseite. Für Hochzeiten biete sich vor allem das Palastzelt an. Hier finden bis zu 600 Gäste Platz. Gerade in den Sommermonaten bietet eine weitläufige Parkanlage aber auch die Möglichkeit einer Outdoor-Party. Die Catering-Partner der Villa Rheinperle bieten für jeden Geschmack das passende Angebot, heißt es: Von traditioneller und regionaler Küche bis hin zu „internationalen Spezialitäten und gehobener Cuisine“. Ob Villa oder Palastzelt, alle Festsäle seien mit einem Tanzbereich sowie der nötigen DJ-Technik ausgestattet. Mehr Infos: https://rheinperle.de/

Schroeder’s Tafelfreuden in Duisburg-Rheinhausen

„Ein traumhafter Ort zum Heiraten“ sei Schroeder’s Tafelfreuden, heißt es auf der Internetseite der Eventlocation am Borgschenweg 11a in Duisburg-Rheinhausen. Gefeiert werden kann hier mit direktem Blick auf den Toeppersee. Je nach Wunsch bereite das Team ein Buffet oder ein Barbecue vor, „welches jeden Geschmack trifft, alles andere als Standard ist und immer wieder durch das gewisse Extra überrascht“, heißt es. Auch bei Deko oder Beleuchtung unterstützt Schroeder’s Tafelfreuden. Anfragen zu Preisen und Mindestpersonenzahlen können unter https://www.schroeders-tafelfreuden.de/ gestellt werden.



