Großer Wasserschaden: VSG Rheinhausen steht „vor dem Ruin“

Ein Wasserschaden hat die Sportstätte der Versehrten-Sportgemeinschaft Rheinhausen an der Fährstraße in Hochemmerich zerstört.

Duisburg-Rheinhausen. Die Sportstätte der Versehrten-Sportgemeinschaft Rheinhausen ist nach einem Wasserschaden zerstört. Wie es dazu kam und wie man helfen kann.

Mit einem Hilferuf wendet sich der Verein Versehrten-Sportgemeinschaft (VSG) Rheinhausen an die Öffentlichkeit. Ein Wasserschaden hat die Mehrzweckturnhalle an der Fährstraße in Hochemmerich zerstört, die Reparatur sei durch den zertifizierten Reha- und Behindertensportverein kaum in Eigenregie zu stemmen.

„Das war bereits im März“, berichtet VSG-Vorsitzender Uwe Kurzweg im Gespräch mit der Redaktion. Damals hat der Verein Undichtigkeiten am Dach der Halle festgestellt, der Vorstand entschied daraufhin, eine Firma zu beauftragen. „Die haben diese Stellen repariert und uns vorgeschlagen, auch den Rest des Daches zu erneuern“, sagt Kurzweg. „Da wollten wir aber erstmal ein Angebot haben.“

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Da war es schon zu spät: Laut Kurzweg hätten die Arbeiter das Dach da schon bereits aufgerissen, seien anschließend gefahren, ohne etwas abzudecken. „In der Nacht kam dann starker Regen“, erinnert sich der Vorsitzende.

Wasserschaden bei der VSG Rheinhausen: „Wir haben hier einen Swimmingpool“

Eine Übungsleiterin entdeckte am nächsten Morgen das Chaos. „Sie sagte am Telefon, wir haben hier einen Swimmingpool.“ Der Verein hat den Vorfall laut Kurzweg zur Anzeige gebracht, das Verfahren laufe noch. Verschiedene Angebote für die aufwändige Reparatur der Halle habe der Verein bereits eingeholt, Kosten von bis zu 150.000 Euro fallen an. „Da kommen wir mit unseren eigenen Mitteln nicht weiter“, sagt Kurzweg.

Auch der Hallenboden der Sportstätte an der Fährstraße in Duisburg-Rheinhausen ist nach dem Wasserschaden unbrauchbar. Foto: VSG Rheinhausen

Nicht nur das Dach muss neu gemacht werden, sondern unter anderem auch der komplette Hallenboden. „Unser Verein hat rund 350 Mitglieder, wir machen das hier alles ehrenamtlich.“ Der Mitgliedsbeitrag läge bei 84 Euro im Jahr. „Wenn wir das alles in Eigenleistung machen, würde es mehrere Jahre dauern.“ Hinzu käme, dass viele Mitglieder aufgrund ihres Zustandes nicht in der Lage wären, tatkräftig mitzuhelfen. Der Verein stellt klar: „Ohne Hilfe steht die VSG Rheinhausen vor dem Ruin.“

Nach Wasserschaden: Hier kann man für die VSG Rheinhausen spenden

Der Verein hat bei der Sparkasse Duisburg ein Spendenkonto eingerichtet und hofft auf Unterstützung. Die Kontonummer lautet DE58350500000200440394. „Spender bekommen auf Wunsch natürlich eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung“, heißt es. Weitere Informationen zum Verein gibt es auf www.vsg-rheinhausen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West