Als alter Bezirksbürgermeister eröffnete Hans-Joachim Paschmann (SPD) am Donnerstag die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl. Als neuer Bezirksbürgermeister beendete er sie.

Bis es soweit war, gab er das Zepter an den Altersvorsitzenden Klaus Radny ab. Auf deutlichen Abstand gingen die Bezirksparlamentarier in der ersten öffentlichen Sitzung, ihre Schreibtische standen in der Glückauf-Halle auf zwei Meter Abstand, Masken waren Pflicht, wer sich zu Wort meldete, musste zum Rednerpult auf der Bühne eilen und dort ins Mikrofon sprechen.

Die Tische der Bezirksvertreter sind bei der konstituierenden Sitzung mit großem Abstand angeordnet. Im Bild: Thomas Rangs (FDP, vorne), Dietmar Beckmann (Grüne) und Hans-Gerd Bosch (SPD). Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Homberg, Ruhrort und Baerl werden wie schon in den vorigen Parlamentsperioden von einem Bezirksbürgermeister und zwei Stellvertretern repräsentiert. Der alte und neue SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Gerd Bosch unterbreitete den „gemeinsamen Vorschlag der demokratischen Parteien“ und ermahnte gleichzeitig: „Wir müssen uns von rechtsextremen Parteien, wie die AfD abgrenzen.“

Gemeinsame Liste

Die gemeinsame Liste sah Hans-Joachim Paschmann (SPD) als Bezirksbürgermeister, Klaus Radny (CDU) als 1. Stellvertreter und Dietmar Beckmann (Bündnis 90/Die Grünen) als 2. Stellvertreter vor. In geheimer Wahl, durchgeführt von den beiden jüngsten Bezirksvertretern Markus Kämmerling (Bündnisgrüne) und Julian Neumann (SPD) wählte das Gremium mit 16 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme die drei Bezirksbürgermeister in ihre künftigen Ämter. Durch das Erheben von ihren Sitzen bekundeten die 17 Parlamentarier anschließend ihre Verpflichtung als vollwertige Mitglieder der Bezirksvertretung.

Weitere Ämter besetzt

Zudem besetzten die Bezirksvertreter weitere Positionen. Zu den Schulträgervertretern wurden bestellt und bevollmächtigt: Julian Neumann (SPD), Markus Kämmerling (Bündnisgrüne) und Maike Sappok (CDU). Zu den Kinder-, Jugend- und Spielplatzkümmern wurden ernannt: Bernd Thewissen (SPD), Jan Tügel (Die Linke), Markus Kämmerling (Bündnisgrüne) und Maike Sappok (CDU). Der Kunstkommission gehört künftig Heike Krause (SPD) und als ihr Stellvertreter Michael Büttgenbach (CDU) an.