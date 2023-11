In Duisburg-Rumeln ist am 17. November eine Panzergranate entdeckt worden.

Kampfmittel Granate in Duisburg-Rumeln gefunden: Sprengung erfolgreich

Duisburg-Rumeln. Am Freitagnachmittag musste an der Traarer Straße in Duisburg-Rumeln eine Panzergranate gesprengt werden. Dabei war ein kurzer Knall zu hören.

An der Traarer Straße in Duisburg-Rumeln ist am Freitag, 17. November, eine deutsche Panzergranate entdeckt worden. Wie die Stadt mitteilt, konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst sie um 15.37 Uhr erfolgreich sprengen. Bei der Sprengung war ein kurzer Knall zu hören.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Evakuierungsmaßnahmen waren laut Stadt nicht erforderlich – „ da das Kampfmittel auf einem weitläufigem Feld gefunden wurde“, hieß es. Der städtische Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes sicherte das Gelände vorsorglich ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West