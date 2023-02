Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Westconnect möchte kostenlose Glasfaseranschlüsse für mehr als 9200 Haushalte und Betriebe in Rumeln anbieten. Was Interessierte wissen müssen.

Die Westconnect GmbH plant den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles Internet in Rumeln-Kaldenhausen. Mehr als 9200 Haushalte und Betriebe können von einem kostenfreien Glasfaseranschluss profitieren und dann mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden. Laut Unternehmensangaben 1500 Euro pro Anschluss sparen. Die Vorvermarktung startet am Mittwoch, 1. März, und läuft bis zum 30. Juni.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Die künftigen Glasfaseranschlüsse sind so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind – stabil und zuverlässig“, sagt Rheinhausens stellvertretende Bezirksbürgermeister Ferdi Seidelt, der mit seinem „Runden Tisch“ die Schirmherrschaft für das Ausbauprojekt übernommen hat. Westconnect braucht für den Ausbau das Einverständnis der Eigentümer – „nur mit einer Genehmigung können Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück verlegt werden“, heißt es.

Schnelles Internet für Rumeln-Kaldenhausen: Informationsabend am 16. März

Die Westconnect ist dabei zuständig für den Ausbau, der Vertrieb läuft dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland. Damit der Glasfaserausbau wirtschaftlich vertretbar ist, müssen genügen Interessenten bis zur Vorvermarktungsfrist einen Vorvertrag abgeschlossen haben, die Vermarktungsquote liegt bei 40 Prozent. Wer überprüfen möchte, ob sein Gebäude im Vorvermarktungsgebiet liegt, kann das online unter www.eon-highspeed.com/rumeln einsehen.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der kostenfreien Info-Hotline 0800/9900066. Zusätzlich bietet die Westconnect für Interessierte einen Informationsabend am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums an der Schulallee 11 an. Auch eine persönliche Beratung vor Ort ist möglich, Termine können telefonisch unter 02632/932099 vereinbart werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West