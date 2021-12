Gestohlene Bagger aus Duisburg tauchten in Österreich auf

Duisburg-Homberg. Die beiden Minibagger verschwanden vor zwei Tagen von einer Baustelle an der Baumstraße in Homberg-Hochheide. Nun sind sie wieder da - dank GPS.

Dank GPS sind zwei in Duisburg-Hochheide gestohlene Minibagger im Wert von etwa 200.000 Euro in Kärnten in Österreich wieder aufgetaucht. Die beiden Bagger wurden am Mittwochmittag (22. Dezember) bei der deutschen Polizei als gestohlen gemeldet. Sie waren von einer Baustelle auf der Baumstraße in Duisburg-Hochheide (NRW) verschwunden.

Da eines der Fahrzeuge aber mit GPS ausgestattet ist, war ihr aktueller Standort schnell ermittelt: Sie befanden sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme in der Nähe von München und waren offenbar auf dem Weg nach Österreich.

Sattelschlepper mit dem Diebesgut aus Duisburg wurde auf der A11 bei St. Niklas gestoppt

Die Kripo informierte die für diesen und angrenzende Bereiche zuständige Polizei. Schließlich konnten Polizisten in Kärnten am Nachmittag gegen 17.40 Uhr einen verdächtigen Sattelschlepper auf der A11 bei St. Niklas stoppen. Eine Überprüfung der Seriennummern der Bagger auf dem Anhänger ergab: Es handelt sich um die beiden in Duisburg gestohlenen Fahrzeuge.

Der 31-jährige Fahrer wurde zur Vernehmung auf eine Polizeiwache gebracht und muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Die Duisburger Kripo untersucht jetzt, wer hinter dem Diebstahl steckt, von wo aus er koordiniert wurde und wohin die Bagger gebracht werden sollten. Die Ermittlungen dauern an.

