Gesamtschule Körnerplatz: 75 Schüler besuchen die Oberstufe

Die Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg-Rheinhausen freut sich über die vielen Anmeldungen für die neue Oberstufe.

Duisburg-Rheinhausen. Weitere Schüler können noch die Qualifikation für die Oberstufe erreichen. Die Gesamtschule freut sich über Bildungsgerechtigkeit in Rheinhausen.

Große Freude in der Gesamtschule Körnerplatz in Rheinhausen: 75 Schüler mit der Qualifikation für die Oberstufe haben sich bewusst für eine weitere Schullaufbahn an der Gesamtschule entschieden. Weitere Schüler haben bis zum Schuljahresende noch die Möglichkeit, die Qualifikation für die Oberstufe zu erreichen.

„Die Schule freut sich sehr über die Anmeldungen von SchülerInnen mit verschiedener Herkunft, die einmal mehr den kulturellen Pluralismus der Stadtgesellschaft und des Stadtteils Rheinhausen widerspiegeln“, heißt es in einer Mitteilung.

„Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang der Stadt Duisburg, die die Umwandlung der ehemaligen Sekundarschule Rheinhausen in den letzten Jahren zur Gesamtschule Körnerplatz vorangetrieben hat und somit für ein Stück Bildungsgerechtigkeit im Stadtteil Rheinhausen sorgte“, so Ralf Reddmann, der sich gemeinsam mit seiner Kollegin Nicole Schlette um die Ausgestaltung der künftigen EF,Q1 und Q2 gekümmert hat.

Gesamtschule in Rheinhausen: Starkes Zeichen für den Stadtteil

Die Schulgemeinde wertet die städtische Unterstützung durch Verwaltung und politische Entscheidungsträger als bedeutsames bildungspolitisches Zeichen für den Stadtteil, in dem nun die weiterführenden Schulen auf Augenhöhe – allesamt ausgestattet mit Oberstufen – in Kooperation treten können.

„Die Stadt Duisburg und die mit dem Prozess betrauten Entscheidungsträger haben unermüdlich den Umwandlungsprozess beratend unterstützt und nachhaltig begleitet“, erklärt die Gesamtschule weiter.