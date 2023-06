Die Feuerwehr Duisburg rückte am Dienstagabend (27. Juni) zu einem Einsatz nach Friemersheim aus (Symbolfoto).

Duisburg-Friemersheim. Die Feuerwehr Duisburg rückte am späten Dienstagabend (27. Juni) mit rund 100 Kräften zur Kruppstraße aus. Das steckte hinter dem Einsatz.

Die Feuerwehr Duisburg ist am Dienstagabend (27. Juni) zu einem Einsatz nach Friemersheim ausgerückt. Wie die Stadt am Mittwochmorgen auf Anfrage der Redaktion erklärt, gab es einen Gefahrstoffeinsatz auf dem Gelände der Duisburger Hafen AG an der Kruppstraße. Der Alarm ging gegen 21.30 Uhr ein, rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Grund für den Einsatz war ein leerer Kesselwagen auf den Gleisschienen, aus dem eine zunächst unbekannte Flüssigkeit tropfte. „Der Kesselwagen hatte eine Gefahrenstoffkennzeichnung“, erklärt Stadtsprecher Falko Firlus. Da nicht klar gewesen sei, was es mit der Flüssigkeit auf sich hat, rückten die Beamten aus. „Es stellte sich vor Ort jedoch heraus, dass das nur Wasser war.“

Die Feuerwehr konnte den Einsatz gegen 1 Uhr beenden. Zwischenzeitlich platzierte die Behörde auch Fahrzeuge und zusätzliche Einsatzkräfte auf dem nahe gelegenen Aldi-Parkplatz, um im Notfall schnell Verstärkung anfordern zu können. Bereits um 0 Uhr war der Parkplatz wieder frei.

Auch die Polizei Duisburg war vor Ort und hat die Kruppstraße und die Bremerhavener Straße zwischenzeitlich während des Einsatzes gesperrt, bestätigt eine Polizeisprecherin.

