Seit dem 24. Juli 2023 ist die Gaterwegbrücke in Duisburg gesperrt. Nun gibt die Stadt die Brücke wieder frei.

Brücke Gaterwegbrücke in Duisburg ab dem 17. Oktober wieder frei

Duisburg-Rheinhausen. Die Sperrung der Gaterwegbrücke in Duisburg-Rheinhausen wird früher aufgehoben als angenommen. Was Verkehrsteilnehmer jetzt wissen müssen.

Die Stadt Duisburg hebt die Sperrung der Gaterwegbrücke in Rheinhausen am Dienstag, 17. Oktober, im Laufe des Nachmittags für alle Verkehrsteilnehmenden auf. Das schreibt die Verwaltung am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung. Damit endet die Sperrung früher als gedacht, bis zuletzt war vom 21. Oktober die Rede.

„Die Sanierungsarbeiten an der Gaterwegbrücke in Duisburg-Rheinhausen liegen gut im Zeitplan und konnten zu einem großen Teil bereits abgeschlossen werden“, teilt die Stadt mit. Da noch Restarbeiten durchzuführen seien, kann die Brücke zunächst nur mit einer Geschwindigkeit von maximal 30km/h befahren werden.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Diese Restarbeiten werden voraussichtlich am Samstag, 11. November, abgeschlossen sein. „Anschließend werden in Absprache mit der Deutschen Bahn die Hängegerüste zurückgebaut“, heißt es. Dafür könnte erneut eine „kurzzeitige“ Vollsperrung nötig sein, die Verwaltung möchte darüber rechtzeitig informieren.

Gaterwegbrücke in Duisburg: Umleitungen werden schrittweise zurückgebaut

„Zwar bleiben die Standgerüste außerhalb des Bahnbereichs für weitere Restarbeiten voraussichtlich bis zum Jahresende stehen, jedoch ist die Brücke ab Montag, 13. November, wieder frei befahrbar. Da diese Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen kommen“, heißt es weiter.

Die Gaterwegbrücke in Duisburg wird am 17. Oktober 2023 wieder für alle Verkehrsteilnehmende freigegeben. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die Umleitungen, die wegen er Vollsperrung notwendig waren, sollen nach der Öffnung „schrittweise“ vollständig zurückgebaut werden. „Als Letztes wird die Ampelanlage am Kreisverkehr des Brückenkopfes an der Brücke der Solidarität außer Betrieb genommen, die provisorischen Verkehrseinrichtungen abgebaut und der Kreisverkehr wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt“, schreibt die Stadt. Auch hier kann es dann zeitweise zu Einschränkungen kommen.

Instandsetzungsarbeiten an Gaterwegbrücke in Duisburg: Lkw fuhren durch Wohngebiete

Damit endet die wohl größte Verkehrseinschränkung 2023 im Duisburger Westen. Rund drei Monate lang war der Überweg, der vor allem von Lkw-Fahrern als Zugang zum Logport verwendet wird, dicht. Sie mussten eine Umleitung nehmen, diese führte zum Teil auch durch Wohngebiete. Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke sollen die Lebensdauer des Bauwerks um rund zwölf Jahre verlängern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West