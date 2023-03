Bei einem Unfall in Hochheide hat sich ein 54-Jähriger Duisburger verletzt (Symbolfoto).

Unfall Fußgänger missachtet Ampel: Auto erfasst Mann in Hochheide

Duisburg-Hochheide. Trotz roter Ampel hat ein Duisburger die Moerser Straße in Hochheide überquert. Er wurde von einem Auto erfasst. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Unfall auf der Moerser Straße in Hochheide ist am Samstag (11. März) ein 54-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, überquerte er gegen 19.10 Uhr trotz roter Ampel die Fahrbahn in Höhe der Poststraße und wurde von einem Auto erfasst.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Wagen laut Polizeiangaben weiter Richtung Kirchstraße. Laut Zeugen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Opel handeln. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat 21 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West