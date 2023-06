Duisburger Westen: Open-Air-Ausflugstipps für warme Tage

Duisburg-West. Rheinhausen und Umgebung bieten bei schönem Wetter viele Ausflugsmöglichkeiten. Am kommenden Wochenende locken Radtouren und Konzerte.

Schwimmen im Freibad, Wassersport auf dem Toeppersee, Open-Air-Konzerte oder Tiere streicheln im Wildgehege im Volkspark Rheinhausen: Der Duisburger Westen bietet zahlreiche Möglichkeiten, um bei schönem Wetter einen Tag draußen zu verbringen. Die Redaktion hat fünf schöne Ausflugstipps zusammengestellt.

Radtour von Duisburg-Rheinhausen durchs Schwarzbachtal

Raus aus dem Haus und ab ins Grüne lädt der ADFC Duisburg alle Radfreunde zu einer Tour durchs Schwarzbachtal am Sonntag, 4. Juni, ein. Sie beginnt um 9 Uhr westlich des Rheins in Moers und führt durch Auen und Niederungen. Tourenleiter Horst Rayen nennt diese Tour auch die Vier-Bäche-Tour, denn sie führt entlang am Dickelsbach, am Schwarzbach, am Haarbach und am Angerbach. Die genaue Führung der 75 Kilometer langen Strecke verrät er aber erst am Tourentag selber. Start: 9 Uhr, die Tour ist bis 18 Uhr angesetzt. Treffpunkt: Mühlenstraße 9 - 11, 47441 Moers, 9.45 Uhr: Brücke der Solidarität, Duisburg-Rheinhausen. Weitere Infos und Anmeldung: Horst Rayen, Tel: 02066/13722 Mobil 0179/8641407

Sonntagskonzert im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen

In der Sonntagskonzertreihe im Musikpavillon des Rheinhausener Volksparks treten am Sonntag, 4. Juni, um 15 Uhr „The Good Times – finest Rock`n Roll“ auf. Die Band ist zum ersten Mal bei den Sonntagskonzerten dabei und spielen die größten Rock’n’Roll-Hits der 1950er-Jahre, zum Beispiel von Elvis, Chuck Berry, Buddy Holly und Jerry Lee Lewis im Originalsound und bieten dabei beste Unterhaltung für Jung und Alt. Dazu gesellen sich immer zahlreiche Rock’n’Roll-Tänzer und bieten eine unvergessliche Tanzshow. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: https://www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen.

Abkühlung im Freibad am Kruppsee in Duisburg-Friemersheim

Für alle, die nach Abkühlung suchen, lohnt sich ein Besuch im Freibad am Kruppsee in Duisburg-Friemersheim. Vor allem für jüngere Gäste bietet das Bad seit der Saison 2023 etwas Neues: Neben großem Schachfeld und der Schwimminsel im Wasser schmückt nun ein Spielschiff aus Holz die große Sandfläche vor dem See. Die Freibadanlage am Kruppsee in Friemersheim (Bachstraße 2) ist täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Für den Eintritt zahlen Erwachsene fünf Euro, Kinder bis 17 Jahre drei Euro. Weitere Infos unter: https://www.friemersheim.eu/kruppsee.htm

Action auf dem Wasser an der Wasserskianlage am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen

Wasserski am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen: Die perfekte Abkühlung an warmen Tagen für alle, die nach Action suchen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Bei gutem Wetter lohnt auch ein Besuch der Freizeitanlage am Toeppersee in Rheinhausen. Neben einer Minigolfanlage gibt es auch ein Volleyballfeld sowie mehrere Trampoline. Wasserratten können Stand-Up-Paddlen (10 Euro für 30 Minuten) oder ihre Fähigkeiten beim Wasserski testen (ab 27 Euro für zwei Stunden). Schüler, Studenten und Auszubildende ab 16 Jahre erhalten jeden Mittwoch 20 Prozent auf die Zeitkarten. Die Anlage ist von Mai bis Ende Juni, montags bis freitags, von 15 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Am 17. Juni 2023 können Interessierte an einem sogenannten „Night Ride“ ab 18 Uhr bis zum Sonnenuntergang für 40 Euro teilnehmen (inklusive Burger, Beilage und zwei Getränke). Weitere Infos unter: https://toeppersee.de/

Tiere füttern und streicheln im Wildgehege im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen

Tiere füttern und streicheln oder ein nur beobachten können Familien im Wildgehege im Volkspark Duisburg-Rheinhausen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Tiere füttern und streicheln oder nur beobachten können Familien im Wildgehege im Volkspark Rheinhausen. An den Eingang zum Gehege gelangen Besucher von der Gartenstraße aus. Auf einer Gesamtfläche von ca. 17.000 Quadratmetern leben ein Rudel Damwild und eine kleine Herde ostafrikanischer Zwergziegen sowie Hühner, Enten, Gänse und Puten, heißt es auf der Internetseite des Damwildgehege-Rheinhausen. Buntgefiederte Vögel und Schmuckfasane können in einer Voliere beobachtet werden. „Im Anschluss kann man noch den nahe gelegenen Spielplatz besuchen und sich ein Eis oder eine Limonade in der kleinen Terrassengaststätte gönnen“, lautet ein Tipp auf der Internetseite. Weitere Infos unter: https://www.damwildgehege-rheinhausen.de/

Spazieren im Baerler Busch oder in der Rheinaue in Duisburg-Friemersheim

Ein schattiges Plätzchen an warmen Tagen finden Spaziergänger im Duisburger Westen vor allem im Baerler Busch. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Ein schattiges Plätzchen an warmen Tagen finden Spaziergänger im Duisburger Westen vor allem im Baerler Busch: Hier kann man die frische Waldluft einatmen, dem Vogelgezwitscher lauschen und vom Alltag abschalten. Aber auch die Friemersheimer Rheinaue, die rechts und links am Wegesrand mit Bäumen gesäumt ist, bietet Schatten: Nicht selten sind dabei auch Pferde und Kühe anzutreffen.

