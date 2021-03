Frühling im Duisburger Westen: Die schönsten Leserfotos

Der Frühling ist im Duisburger Westen angekommen. Leserinnen und Leser haben Fotos an die Redaktion geschickt.

Duisburg. Der Frühling ist in Rheinhausen, Homberg und Co. angekommen. Leserinnen und Leser haben Fotos geschickt. Eine Auswahl gibt’s in unserer Galerie.

Es summt und brummt, piepst und zwitschert - die reinste Wonne! Die Sonne lacht, erste Blumen recken vorwitzig die Köpfe aus dem Boden. Was waren sie schön, diese paar frühen Frühlingstage Ende Februar. Nun, fürs erste ist es damit vorbei. Und gerade, weil es aktuell wieder kühl wird. Und weil sich diese Corona-Zeit wenn’s grau ist noch mal so endlos anfühlt: Wir haben uns riesig gefreut über die vielen stimmungsvollen Frühlingsbilder, die Leserinnen und Leser aus dem Duisburger Westen an die Redaktion geschickt haben.

Und überhaupt, die Natur. Sie trotzt der Krise, lindert den Weltschmerz und hat uns in den letzten tristen Corona-Monaten oft getröstet. Dem Frühling ist der Virus schnuppe. Auch in diesem Jahr hat er zuverlässig unzählige muntere Farbtupfer parat. Lila Krokusse und gelbe Narzissen, weiße Schneeglöckchen und rote Tulpen - die ganze Palette fürs Gemüt. Das hat auch unseren Leserinnen und Lesern scheinbar am besten gefallen. Unter den Einsendungen waren auffallend viele Blumenbilder, andere Fotografen haben Bienen, Käfer und Schmetterlinge geknipst. Einige Schnappschüsse haben wir in einer Fotogalerie gesammelt.