Freiwillige Feuerwehr Rumeln feiert: Das Programm im Detail

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Zum 100-jährigen Bestehen bittet die Freiwillige Feuerwehr Rumeln-Kaldenhausen zum großen Familienfest. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Runder Geburtstag in Rumeln-Kaldenhausen: Die Freiwillige Feuerwehr ist hier seit 100 Jahren aktiv. Ein Ereignis, das die Truppe im Duisburger Westen mit Bürgerinnen und Bürgern gebührend feiern möchte. Los geht es am Freitag, 11. August, um 20.30 Uhr mit einem Zapfenstreich auf dem Rumelner Markt.

„Bei dieser feierlichen Zeremonie stellt der Löschzug Rumeln-Kaldenhausen begleitet von Abordnungen verschiedener Löschzüge aus der Umgebung die Ehrenformation“, kündigt die Stadtverwaltung an. Der musikalische Teil werde vom Marine Spielmannszug Blau Weiß Schaephuysen sowie dem Blasorchester des TV Jahn Bockum 01 e.V. gestaltet. „Ein seltenes, sehenswertes Ereignis, zu dem die Blauröcke herzlich einladen.“

Weiter geht es dann am Sonntag, 13. August, ab 12 Uhr. Dann startet ein großes Familienfest auf dem Gelände des Gerätehauses an der Kirchfeldstraße 2 in Rumeln-Kaldenhausen. Löschzugführer Sebastian Dötsch hat mit seinen ehrenamtlichen Rettern ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Freiwillige Feuerwehr im Duisburger Westen präsentiert Mode der letzten 100 Jahre

„Gestartet wird mit der Weihe des jüngsten Löschfahrzeuges, das in Rumeln-Kaldenhausen Dienst tut“, heißt es. Hinzu kommen Kinderspiele für die jüngeren Besucherinnen und Besucher sowie Showübungen, die einen Teil des Leistungsspektrums der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr zeigen.

Auf einem Laufsteg wird das Beste aus der Feuerwehrmode der letzten 100 Jahre präsentiert, die Fahrzeuge der Feuerwehr können zudem ausgiebig erkundet werden. Vor Ort gibt es Getränke und Speisen zu familienfreundlichen Preisen. „Die Mitglieder der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr stehen rund um ihr Hobby auch Rede und Antwort – Fragen sind durchaus erwünscht“, heißt es bei der Stadt.

