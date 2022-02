Feuerwehrschild in Friemersheim entfernt, Ärger bleibt

CDU-Ratsherr Klaus Mönnicks steht an der Feuerwehrausfahrt an der Kaiserstraße in Friemersheim. Gegenüber hing bis vor Kurzem ein Feuerwehrausfahrt-Schild, die Stadt Duisburg hat es mittlerweile entfernt.

Duisburg-Rheinhausen. Die Stadt Duisburg hat das Feuerwehrschild an der Kaiserstraße entfernt. Für CDU-Ratsherr Klaus Mönnicks gibt es aber noch ein weiteres Problem.

Nach dem Bericht über ein verwirrendes Feuerwehrschild mit dem Hinweis „Feuerwehrzufahrt – Stadt Duisburg“ an der Kaiserstraße in Friemersheim, das an einer Straßenlaterne direkt an den neugestalteten Parkbuchten prangte, hat die Stadt Duisburg das Schild entfernt. Das bestätigt Stadtsprecher Malte Werning auf Anfrage der Redaktion.

Zuvor ist es an dieser Stelle regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen Autofahrern und Verkehrsaufsicht gekommen, hatte der CDU-Ratsherr Klaus Mönnicks berichtet. Wo zuvor eine schraffierte Fläche und ein Halteverbotsschild die Ausfahrt der gegenüberliegenden Feuerwehr sicherstellte, ist das Parken durch die Neugestaltung der Kaiserstraße nun erlaubt.

Verwirrendes Schild in Friemersheim: Stadt Duisburg weiß nicht, wer es aufgehangen hat

Dass das Schild nach Abschluss der Neugestaltung vergessen wurde, sorgt bei Klaus Mönnicks für Verwunderung. „Diese Aussage ist falsch“, sagt er. „Das Schild ist nie vergessen, sondern vor drei, vier Monaten dort platziert worden.“ Laut Mönnicks hing es bereits vor den Umbauarbeiten der Kaiserstraße an besagter Stelle, anschließend wurde es entfernt, ehe es wieder aufgehangen wurde – um nun letztendlich wieder entfernt zu werden.

Das Feuerwehrschild an der Kaiserstraße in Friemersheim wurde vor Kurzem entfernt. Die Stadt Duisburg kann nicht erklären, wer es nach der Umgestaltung der Straße dort platziert hat. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Warum? „Wann genau das ‘Feuerwehreinfahrt’-Schild auf- und abgehängt wurde“, so der Stadtsprecher, „kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Aufstellung wurde nicht von uns angeordnet. Da der Monteur des Schildes nicht feststellbar war und das Schild ohne eine (verkehrsrechtliche) Anordnung an dieser Stelle im öffentlichen Verkehrsraum vorhanden war, haben wir das Schild am Montag abgehängt.“

Kaiserstraße in Friemersheim: Baumscheiben erschweren Feuerwehr-Ausfahrt

Für Mönnicks bleibt die aktuelle Situation an besagter Stelle unverständlich. Die umgestalteten Parkbuchten samt neuer Baumscheiben, eine rechts neben der Feuerwehrausfahrt, erschweren die problemlose Ausfahrt der Feuerwehr. Wo die Feuerwehr zunächst die Kurve über die schraffierte Fläche nehmen konnte, sei der Spielraum nun viel kleiner. „Es ist das Gebot der Stunde, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, betont er. Die Feuerwehrfahrzeuge würden beim Ausfahren regelmäßig über die scharfe Kante der Baumscheibe fahren, um rechts in die Kaiserstraße abzubiegen. „Wenn man die Kante absenken könnte, wäre das Problem gelöst.“

Die Kante der Baumscheibe direkt neben der Feuerwehrausfahrt an der Kaiserstraße in Friemersheim: Laut Klaus Mönnicks (CDU) erschwert sie die Ausfahrt. Die Stadt Duisburg möchte die Situation erneut überprüfen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Zwar seien die Baumaßnahmen an der Kaiserstraße grundsätzlich abgeschlossen, wie der Stadtsprecher betont, aber: „Zu den von Herrn Mönnicks genannten Mängeln werden wir uns intern abstimmen, um ein detailliertes Bild von der Situation vor Ort zu erhalten“, berichtet Malte Werning.