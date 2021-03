Feuer in Duisburger Zweifamilienhaus – Ursache noch unklar

Duisburg-Rheinhausen. Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Bergheim aus. Eine Person musste notärztlich behandelt werden.

Die Feuerwehr Duisburg wurde am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Bergheim alarmiert. Als diese eintraf, war bereits Feuer und eine Rauchentwicklung auf dem Balkon einer Wohnung zu sehen. Eine Person musste notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Durchsuchung des Hauses und auch des Nachbarhauses wurden keine weiteren Personen im Gebäude gefunden. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.