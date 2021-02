FDP verärgert über Zustand von Fußwegen in Homberg

Duisburg-Homberg. Einige Fuß- und Wanderwege in Homberg seien eine Zumutung, kritisieren die Liberalen. Die Wege würden an eine Sumpflandschaft erinnern.

Die Liberalen im Duisburger Westen sind verärgert über den Zustand zahlreicher Fuß- und Wanderwege in Homberg und Hochheide. „Exemplarisch seien hier die Wege an der Halener Straße in Richtung Ehrenfriedhof und am Uettelsheimer See“, schreibt der FDP-Ortsverband in einer Mitteilung.

„Gerade in diesen Corona-Zeiten ist man froh, wenn die ersten Sonnstrahlenlocken und man endlich wieder einen Spaziergang machen kann. Dann ist es nichtwirklich förderlich, wenn die Wege an eine Sumpflandschaft erinnern.“

FDP Duisburg-West: Zustand der Wege sei „mehr als ärgerlich“

Die Liberalen erklären, das Thema „Wege Halener Straße/Friedhofsallee“ bereits mit einer Anfrage in der Bezirksvertretung thematisiert zu haben, eine zeitnahe Beseitigung sei zugesichert worden. „Getan hat sich leider nichts.“ Im März möchten sie das Thema Uettelsheimer See als Anfrage einbringen. „Der Zustand der Wege ist mehr als ärgerlich, da diese vor geraumer Zeit neu gemacht wurden“, so die Liberalen.