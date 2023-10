Baustellen FDP kritisiert Baustellen-Chaos in Duisburg: „unkoordiniert“

Duisburg-Homberg/Hochheide. Die Liberalen im Duisburger Westen erkennen bei den vielen Baustellen im Stadtgebiet keine Systematik. Was bedeutet das für Projekte in Homberg?

Der Ortsverein Duisburg-West der FDP kritisiert die augenscheinlich vielen unkoordinierten Baustellen im Bezirk Homberg und in ganz Duisburg. „Dabei wurde vor Jahren zur besseren Planung und Abstimmung von Baustellen das Baustellenmanagement ins Leben gerufen“, teilt er mit. „Entweder hat die Abteilung ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen oder sie leidet auch unter dem Fachkräftemangel.“ Die Arbeit lasse sich nicht messbar wahrnehmen.

Aus diesem Anlass hat die FDP in der Bezirksvertretung Homberg nachgehorcht, wie die Verwaltung die anstehenden Großprojekte auf der Moerser Straße plant und zeitlich koordiniert (wir berichteten). „Die Antwort der Verwaltung kam zeitnah und ausführlich. Die beiden Projekte werden gut koordiniert und in einer festen Zeitabfolge hintereinander angegangen“, heißt es. Eine Antwort, die mit Blick auf die aktuelle Situation „zumindest leise Zweifel“ hervorruft, so die Liberalen.

Und: Eine Hauptfrage der FDP sei nicht aussagekräftig beantwortet worden. „Eine Umleitung der zahlreichen Buslinien, u. a. mit großen Gelenkbussen ist noch nicht geklärt. Unsere Befürchtung ist, dass diese über zu enge Straßen in den Wohngebieten umgeleitet werden.“

FDP im Duisburger Westen lobt Entwicklungen an der Hubbrücke in Homberg

Auch die Planungen des Landesbetriebs Straßen NRW kritisiert die FDP. „Da gibt es eine seit langem geplante und notwendige Schließung des Karl-Lehr-Brückenzuges, und Straßen NRW schmeißt der Stadt und seinen Bürgern nur Knüppel zwischen die Beine. Durch diverse Autobahnsperrungen und Sperrung von Auf- und Abfahrten wird bewusst ein zumindest teilweiser Zusammenbruch des Berufsverkehrs billigend in Kauf genommen.“

Positiver sehen die Liberalen die Entwicklung rund um die Hubbrücke in Homberg. „Seit dem Ratsbeschluss scheint klar, dass die Brücke langfristig gesichert ist. Dass die Brücke umfassend saniert wird, ist ebenso ein positives Zeichen. Hier ist die Stadt für ihre Beharrlichkeit belohnt worden, wenn wir auch nicht als Vertragsdetails kennen.“

Die Sanierung der Hubbrücke in Duisburg-Homberg soll nach langer Verzögerung endlich anstehen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Dass die SPD diesen Erfolg für sich reklamiert, kritisiert die FDP hingegen. „Allen voran ihr Vorsitzender Mahmut Özdemir erklärt, er habe allein die notwendigen Fördergelder beschafft. Wenn man das so hört, könnte man fast meinen, Herr Özdemir würde das aus der eigenen Schatulle bezahlen. Allerdings hat er scheinbar vergessen, dass dies die Steuern der Bürger und Unternehmen sind.“

