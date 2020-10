Duisburg-Rheinhausen. Familie Schützler feiert in diesem Jahr in Duisburg-Rheinhausen das 50. Jubiläum. Auch Seniorchef Günther Schützler packt mit 82 noch mit an.

Fangfrage: Was haben ein Metzger und ein Physiotherapeut gemeinsam? Richtig: Ein Fischgeschäft, und zwar ein richtig gutes. Heute vor genau 50 Jahren übernahm Günther Schützler von seinem Chef das Fisch- und Marktgeschäft in Friemersheim, in das er ein paar Jahre zuvor eingestiegen war.

Und das kam so: „Mein Vater wurde in Plön geboren und hat dort eine Ausbildung als Metzger gemacht. Da er von der Küste kam, hatte er schon mal einen Fisch von nahem gesehen, mehr aber auch nicht“, erzählt Sohn Reiner die Geschichte seines Vaters, der momentan wunderbar wohlauf ist, sich aber um seine Ware kümmert.

Was mit dem Schwein klappt, klappt auch mit dem Kabeljau

In den 70ern gab es im Ruhrgebiet deutlich mehr Arbeitsplätze als in Norddeutschland, weswegen es Günther zuerst nach Homberg verschlug, wo er anfangs in einem fleischverarbeitenden Betrieb arbeitete, Reiners Mutter kennenlernte und begann, sich im Ruhrgebiet heimisch zu fühlen. Irgendwann hat er dann in einem Rheinhausener Imbiss begonnen. Da die Fleisch- und Wurstwaren fachkompetent selbst hergestellt wurden, war die Bude sehr beliebt.

Inhaber Reiner Schützler in seinem Fischgeschäft in Duisburg-Friemersheim. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Auch Fischhändler Hansen kam häufig auf eine Curry-Pommes vorbei und lernte so nicht nur die professionelle Arbeitsweise, sondern auch Günther selber gut kennen. „Hansen hat irgendwann gefragt, ob er nicht für ihn arbeiten wolle. Mein Vater dachte sich dann, ok, ich kann Schweine zerlegen, dann wird das auch mit Kabeljau klappen. Und schon waren die beiden sich handelseinig“, erzählt Sohn Reiner, der die Geschäfte offiziell jetzt seit 15 Jahren führt. Den Schritt vom Fleisch zum Fisch haben beide Schützlers nie bereut. Schützler Junior ist eigentlich examinierter Physiotherapeut. „Ich konnte Fische zuerst eher massieren, statt sie zu filetieren“, erklärt er lachend, gibt aber auch zu, sich schnell und intensiv eingearbeitet zu haben. Denn ohne Willen, Fleiß, Fachkompetenz und kluges Management kann man einen Familienbetrieb keine 50 Jahre buchstäblich über Wasser halten.

Der Arbeitstag beginnt in der Regel schon sehr früh

Rainer hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. „Meinen Kindern würde ich diese Art des Geldverdienens nicht unbedingt empfehlen. Ich finde es toll, aber der Job verlangt viel von einem.“ Ähnlich wie früher bei den Bäckern geht der Arbeitstag von Familie Schützler so gegen drei Uhr morgens los. Dann kommt nämlich die Ware aus Dortmund vom Großmarkt. Der Fischpavillon arbeitet schon seit gut 40 Jahren mit dem Großhändler ihres Vertrauens zusammen, der dankenswerterweise auch liefert. Allerdings nicht alles. Mehrmals die Woche muss Rainer selber los und zusätzlich in Dortmund Ware kaufen. „Wenn der Fisch kommt, dann ist mein Vater da und hilft, die Kisten zu verstauen.“ Da Günther Schnitzler in dem 1986 erworbenen Haus mit Geschäft und großer Lagerhalle praktischerweise auch wohnt, ist das gar kein Problem.

Allerdings ist der Senior mittlerweile stolze 82 Jahre alt und wird aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten 20 Jahren irgendwann keine Lust mehr haben, um zwei Uhr nachts aufzustehen. Denn dann fängt das eigentliche Geschäft ja erst an. Die Marktwagen werden bestückt, die Verkäuferinnen kommen und dann geht es um halb sechs los auf die Märkte. Die Teams fahren jeden Tag zu zwei Wochenmärkten, auf denen natürlich bis in den Nachmittag hinein verkauft wird. „Wer auch nur ansatzweise mit frischen Lebensmitteln zu tun hat, der weiß, was danach kommt: putzen, putzen, putzen“, erklärt der Chef.

Verkaufsschlager ist nach wie vor der Backfisch

Hygiene ist bei Schützlers seit Jahrzehnten unverhandelbar, nicht erst seit Corona. „Vielleicht sind wir ein paar Cent teurer, aber ohne unsere Qualitäts- und Hygienestandards wären wir schon vor Jahrzehnten vom Markt verschwunden.“ Mehr Nachrichten aus dem Duisburger Westen

Die Zahlen geben ihm anscheinend recht, das Geschäft läuft auch in Coronazeiten gut bis sehr gut, denn der frisch zubereitete Backfisch aus Seelachs ist nicht nur auf den Weihnachtsmärkten beliebt. Auch der fertig zubereitete Fischsud für die Bouillabaisse ist den Weg an die Behringstraße 16 wert, wo der Verkauf Dienstag und Freitag geöffnet ist.

Wer das nicht schafft, versucht sein Glück Mittwoch oder Samstag in Rheinhausen auf dem Markt. Der Fischpavillon wird definitiv da sein. Auch noch nach 50 Jahren.

>>>> Verkauf auf Wochenmärkten in Duisburg und Umgebung <<<<

Mit ihren sechs Mitarbeitern versorgt Familie Schützler jeden Tag auch Kunden auf Wochenmärkten in der Nachbarschaft. Mittwochs und samstags in Krefeld/Uerdingen sowie jeden Donnerstag in Xanten und in Bockum.

Die Rheinhauser finden den Wagen jeweils mittwochs und samstags auf dem Rheinhauser Wochenmarkt.