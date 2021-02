Falscher Wasserwerker bestiehlt 83-Jährige in Homberg

Duisburg-Homberg. Ein Betrüger hat in Homberg einer 83-Jährigen den Schmuck gestohlen. Er gab sich als Wasserwerker aus. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (9. Februar) verschaffte sich ein Unbekannter gegen 14 Uhr Zugang zur Wohnung einer 83-Jährigen an der Saarstraße in Homberg. Er behauptete Wasserwerker zu sein, betrat die Wohnung ohne Aufforderung und wies die Frau an, im Badezimmer das Wasser immer wieder aufzudrehen.

In der Zwischenzeit wolle er den Wasserdruck im Keller prüfen. Was er tatsächlich tat: Er bestahl die Seniorin. Sie stellte später fest, dass der angebliche Wasserwerker nicht mehr zurückkam und Schmuck aus ihrer Wohnung verschwunden war.

Diebstahl in Homberg: So wird der Täter beschrieben

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, leicht osteuropäischer Akzent, brauner Hut mit umlaufender Krempe, braune Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203/2800 entgegen.