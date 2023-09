Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin (80) in Duisburg

Duisburg-Rheinhausen. Eine 80-Jährige wurde in Hochemmerich Opfer von zwei Trickbetrügern. Nun sucht die Polizei Duisburg nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein falscher Wasserwerker hat am Freitag (1. September) eine 80-jährige Seniorin in Hochemmerich bestohlen. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, klingelte der Unbekannte gegen 11.10 Uhr an ihrer Haustüre an der Bernhardstraße. Er gaukelte ihr vor, die Leitungen überprüfen zu müssen.

Nach einem Test des Wasserhahns in der Küche ging er mit der Bewohnerin ins Badezimmer, drehte dort den Hahn auf und lehnte die Tür an, heißt es. In der Zwischenzeit nutzte ein weiterer Unbekannter die Gelegenheit und fand in einem Schrank die Geldbörse der Duisburgerin, anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Kurz darauf verschwand auch der falsche Wasserwerker.

Laut Polizeiangaben sah die Seniorin kurz darauf eine offen stehende Schranktür und bemerkte, dass ihr Portemonnaie weg war. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Der Mann an der Tür soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und zirka 1,80 groß gewesen sein. Er hatte kurze, schwarze Haare und eine stabile Figur. Er trug dunkle Arbeitskleidung und eine schwarze Kappe.

Trickbetrüger in Rheinhausen unterwegs: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

