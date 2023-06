Fahrrad-Demo „Kidical Mass“ startet im Duisburger Westen

2022 ging in Duisburg-Friemersheim erstmals eine „Kidical Mass“ an den Start.

Duisburg-Friemersheim. Die Fahrrad-Demo für Kinder startet am Sonntag, 18. Juni, in Duisburg-Bergheim. Wofür die Teilnehmenden sich mit dieser Aktion einsetzen.

Zum Auftakt im vergangenem Jahr waren rund 100 Teilnehmende mit von der Partie, nun kehrt die Fahrrad-Demo für Kinder „Kidical Mass“ in den Duisburger Westen zurück: Am Sonntag, 18. Juni, führt die Strecke vom Alfred-Hitz-Platz in Bergheim bis zum Generationenplatz nach Friemersheim. Los geht es um 15 Uhr.

Die Kidical Mass, die es in Deutschland seit 2017 gibt, soll das Bewusstsein für sicheres Radfahren aller Generationen schärfen. Die Teilnehmenden werben für sichere Schulwege zu Fuß und mit dem Rad sowie für sichere Straßen vor den Schulen und den Kindergärten.

Fahrrad-Demo im Duisburger Westen: Am Ende gibt es ein Eis

Auch in diesem Jahr begleitet die Polizei den Protestzug, am Ende gibt es für jedes teilnehmende Kind ein Eis, gesponsert vom Bauverein. Zudem erwartet die Teilnehmenden vor Ort Popcorn und Seifenblasen, kleine Aufmerksamkeiten und Fahrradschmuck sowie ein Infostand der „Parents for Future“ Duisburg. Die Kidical Mass ist ein deutschlandweites Aktionsbündnis, bereits im Mai 2023 ging eine in der Duisburger Innenstadt an den Start. Nun hoffen die Organisatoren auf viele Mitstreiter im Duisburger Westen.

