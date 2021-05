Fahrbahnerneuerungen in Rheinhausen: Zwei Straßen gesperrt

Fahrbahnerneuerungen durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg in Rheinhausen: Straßen in Bergheim müssen voll gesperrt werden.

Duisburg-Rheinhausen. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg erneuern in Bergheim zwei Fahrbahnen. Daher müssen Straßen zum Teil voll gesperrt werden. Es gibt Umleitungen.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg erneuern in der kommende Woche Straßen in Bergheim. Daher müssen sie zum Teil voll gesperrt werden. So ist die Straße „Oberfeld“ in Bergheim ab Dienstag, 25. Mai, zwischen der Lange Straße und der Lohstraße voll gesperrt. Laut Wirtschaftsbetriebe sind die Arbeiten Ende Mai abgeschlossen.

Die Straße „Auf dem Dudel“ in Bergheim ist ab Mittwoch, 26. Mai, im Bereich der Hausnummern 13 und 15 unter der Woche von montags bis freitags voll gesperrt. Voraussichtlich am 4. Juni sind die Arbeiten abgeschlossen.

Sperrungen in Rheinhausen: Fußgänger sind nicht betroffen

In beiden Fällen sind Fußgänger von der Sperrung nicht betroffen, eine Umleitung für die übrigen Verkehrsteilnehmer wird ausgeschildert.

