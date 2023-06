Erdbeben in Türkei und Syrien: Rheinhausen plant Benefiztag

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar 2023 ist die Not der Menschen immer noch groß. In Duisburg-Rheinhausen ist noch ein großer Benefiztag geplant.

Duisburg-Rheinhausen. Eine große Benefizaktion für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien startet am 17. Juni im Volkspark Rheinhausen. Was Besucher erwartet.

Zusammenhalten, wenn es darauf ankommt: Nach dem schweren Erdbeben, das im Februar Teile der Türkei und Syrien stark getroffen hat, da war die Anteilnahme auch in Duisburg riesig. Fast 60.000 Menschen kamen bei der Katastrophe zu Tode, hunderttausende wurden verletzt. Die Schockstarre in Duisburg war nur von kurzer Dauer.

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Organisationen und Initiativen riefen zahlreiche Spenden- und Sammelaktion ins Leben, um die Not der Betroffenen so gut es geht zu lindern. Der Drang zu helfen ist nach wie vor da. Am Samstag, 17. Juni, startet im Volkspark Rheinhausen unter dem Motto „Wir halten zusammen“ ein großer Benefiztag, der noch einmal dringend benötigtes Geld in die Kasse spülen soll.

Benefiztag in Duisburg-Rheinhausen: Hüpfburgen, Tombola und mehr

„Wir haben im März entschieden, dass wir das machen“, sagt Rheinhausens Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß, die neben dem Duisburger Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir die Schirmherrschaft für den Tag übernommen hat. Zusammen mit Ferdi Seidelt und Mehmet Aslan sitzt sie auf der Bühne der Konzertmuschel im Volkspark. Der Ort, an dem am Samstag die vielen Beteiligten der Aktion zusammenkommen. Vor der Bühne gibt es dann Stände, Kinderattraktionen, eine Tombola, Hüpfburgen und mehr.

Noch ist der Vorplatz der Konzertmuschel im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen leer. Am Samstag, 17. Juni, geht hier der Benefiztag für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien an den Start. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Angestoßen durch den Bezirk Rheinhausen hat der Verein Freies Archiv der Hütten- und Bergwerke in Kooperation die Planung übernommen. Schon damals galt in Rheinhausen das Motto: Bergleute und Stahlarbeiter hielten zusammen, unabhängig vom Herkunftsland. Diese Einstellung soll auch die Benefizaktion dominieren, erklärt der Vereinsvorsitzende Aslan.

Erdbeben-Hilfe in Duisburg: Religionsgemeinschaften sprechen ein Grußwort

So startet der Tag nach einer Begrüßung mit einem Grußwort aller Religionen. „Alle Religionsgemeinschaften, die in Rheinhausen vertreten sind, sind dabei.“ Die Organisatoren sind stolz darauf, dass dieser Brückenschlag geglückt ist. Auch viele Rheinhauser Vereine und Privatpersonen haben ihre Zusage gegeben, unterstützen mit Spielangeboten, Selbstgekochtem oder Tanz- und Musikdarbietungen. „Die Hilfsbereitschaft ist wirklich enorm“, freut sich Aslan. „Das hat fast schon einen Stadtfestcharme. Wir konnten auch viele Sponsoren gewinnen, die uns mit Geld oder Sachspenden für den Tag unterstützt haben.“

Hoffen auf viele Besucher beim Aktionstag im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien: Ferdi Seidelt (v.l.), Elisabeth Liß und Mehmet Aslan. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Und die Liste der Helfer und Unterstützer, die sich für die außergewöhnliche Zusammenkunft eingesetzt haben, ist lang. Ebenso das Bühnenprogramm: So ist unter anderem Michael Lesmeister von der „I.S.A.R Germany Stiftung“ vor Ort, um in einem kleinen Vortrag und einem Interview über die Arbeit der Organisation zu berichten. Die Stiftung organisiert, leitet und finanziert Einsätze in Katastrophenregionen, besonders im Bereich Menschenrettung. Auch im Erdbebengebiet war sie im Einsatz. Und auch Theo Steegmann, ein Gesicht des Arbeitskampfes um die Hüttenwerke in Rheinhausen, hat seinen Besuch angekündigt.

Angebote bei Benefizveranstaltung in Rheinhausen auf Spendenbasis

Das Besondere der Benefizaktion: Alle Angebote sind auf Spendenbasis. Wer etwas essen oder trinken möchte, gibt das, was er entbehren kann. Ein Konzept, das sich schon beim Benefiztag als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine etabliert hat. Bis der Tag am Samstag startet, stehen für die Organisatoren noch einige Aufgaben an. Finale Absprachen müssen getroffen, letzte Dinge besorgt werden. Immer wieder klingelt während des Pressegesprächs ein Handy. „Da muss ich kurz dran“, heißt es dann. Immer im Dienst der guten Sache.

startet am Samstag, 17. Juni, um 13 Uhr im Volkspark Rheinhausen auf Höhe der Konzertmuschel. Erreichbar ist der Ort über die Gartenstraße. Das Ende ist für 19 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei, Speisen und Getränke gibt es gegen Spenden. Auch so freuen sich die Organisatoren über weitere Spenden zugunsten der Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien.

Speisen und Getränke gibt es gegen Spenden. Auch so freuen sich die Organisatoren über weitere Spenden zugunsten der Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien. Einen Überblick über das Programm, die Mitgestalter und die Unterstützer gibt es im Internet auf der Seite des Vereins Freies Archiv der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen: www.fahr-du.de.

