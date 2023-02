Konzert Erdbeben: Benefizkonzert in Duisburg-Rheinhausen steht an

Duisburg-Rheinhausen. Zugunsten der Erdbebenopfer startet ein Benefizkonzert im Kom’ma-Theater in Rheinhausen. Interessierte sollten Plätze im Vorhinein reservieren.

„You may say I’m a dreamer“ – zu Deutsch: „Du sagst vielleicht, ich bin ein Träumer“. Unter diesem Titel bitten das Allerwelt-Ensemble Duisburg und „Art at Work“ zu einem Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Los geht es am Samstag, 4. März, um 19 Uhr im Kom’ma-Theater an der Schwarzenberger Straße 147 in Rheinhausen. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung jedoch erforderlich.

Das Allerwelt-Ensemble vereint Akteure aus vier Kontinenten, aus Kurdistan und Syrien, Simbabwe, Togo, Kamerun und dem Kongo, aus Brasilien, Indien und der Türkei, Rumänien, Bosnien, Italien sowie Duisburg und der Region. In Geschichten und Poesie, Musik und Bildern geht es um Wunder, die ihnen begegnet sind und um welche, auf die sind noch hoffen. Ganz nach dem Motto „Solidarität kann Wunder.“

Benefizkonzert in Rheinhausen: Interessierte sollten reservieren

An dem Abend werden Spenden gesammelt, unter anderem für das Krankenhaus in Latakia, Syrien. Wer dabei sein möchte, sollte sich Plätze beim Kom’ma-Theater reservieren. Möglich ist das telefonisch unter 0203/2838486, per Mail an info@kommatheater.de sowie im Internet auf www.kommatheater.de.

