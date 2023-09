Kabarett Eintritt frei: Kai Magnus Sting gastiert in Duisburg – Infos

Duisburg-Friemersheim. Der bekannte Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting ist bald mit einem Programm im Duisburger Westen zu Gast. Alle Infos im Überblick.

Der bekannte Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting tritt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Niederrheinische Kleinkunst“ im Duisburger Westen auf. Los geht es am Mittwoch, 6. September, um 18 Uhr in der Evangelischen Dorfkirche Friemersheim, Friemersheimer Straße 10. Der Eintritt ist frei, Künstler und Kirche freuen sich über eine Spende am Ausgang.

„Abends auf der Bühne stehen und den Menschen Geschichten zu erzählen. Es gibt nichts Schöneres“, erklärt Sting auf seiner Webseite. „Letztlich, glaub’ ich, ist es das, was mich immer schon interessiert und begeistert hat: Geschichten. Geschichten zu erzählen und Geschichten erzählt zu bekommen.“

Am 18. Oktober sind dann um 18 Uhr Thomas Hunsmann, Christian Behrens sowie Freunde mit einem „heiter-poetischen Herbstprogramm“ in der Dorfkirche zu erleben. Auch hier ist der Eintritt frei.

