Eine „Extrawurst“ auf der Bühne nach der Corona-Pause

Matthias Happach (l.) und Daniel Pietzuch in der Dramödie „Extrawurst“.

Rheinhausen. In der Duisburger Rheinhausenhalle wurde nach der Corona-Pause die Spielzeit mit einem Lehrstück über Ausgrenzung und Vorurteile fortgesetzt.

Gute Nachrichten von der Kulturszene: Die von Corona unterbrochene Theaterspielzeit ist jetzt in der Rheinhausenhalle mit strengem Sicherheitskonzept fortgesetzt worden. Mit negativem Testergebnis oder Impfausweis hatten Zuschauer mit personalisierten Karten wieder die Möglichkeit die Dramödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob live zu erleben. Leider waren nur etwas weniger als 100 Gäste bei dem Bühnenereignis dabei, die sich mit genügend Abstand in der Halle verteilten. Denn das Theaterstück nahm schnell Fahrt auf und wurde zu einem Lehrstück, wie schnell man beim gut gemeinten Integrationsversuch in die Ausgrenzungsfalle tappen kann.

Angelehnt an „Andorra“ von Max Fritsch

Es ähnelte in Zügen der Lehrparabel „Andorra“ von Max Frisch, allerdings in modernerer Sprache und thematisch auf die Neuzeit übertragen. Gelassen geht Heribert, der frisch gewählte Vorsitzende des Tennisclubs TC Lengenheide, (gespielt von Gerd Silberbauer), den letzten Tagesordnungspunkt der Vereinssitzung an. Dieser betrifft unter „Sonstiges“ ja nur einen neuen Grill, den der Verein sich anschaffen möchte. Doch im Verein spielt auch der Türke Erol (Matthias Happach) erfolgreich Tennis und die Religion verbietet es ihm nun mal, von dem Grill zu essen, auf dem die anderen deutschen Mitglieder ihr Schweinefleisch grillen. Da wäre ein zweiter Grill doch eine willkommene Geste, findet Melanie, seine Doppelpartnerin, (Susanne Theil) mit der Erol kürzlich Bezirksmeister wurde.

Doch das war ein Stoß in ein Wespennest, denn dieser scheinbare Integrationsversuch entpuppt sich als Wegbereiter für die jetzt nach und nach stattfindende Ausgrenzung Erols. Die besorgten Mitglieder bringen ihre nicht unbedingt wohlwollenden Befindlichkeiten zum Ausdruck: „Warum muss der Türke denn einen Extragrill haben?“, „Wieso muss man als Deutscher immer Rücksicht auf kulturelle Minderheiten nehmen?“ oder „Was ist denn mit den Vegetariern unter den Grillwurstfans?“ bis hin zur Frage: „Weshalb darf man seine Meinung nicht sagen, ohne gleich in die Nazi-Schublade gesteckt zu werden?“

Es entwickelt sich eine heiße Diskussion: Vorwürfe von Melanies Ehemann Torsten kommen auf, seine Frau und Erol hätten ein Verhältnis, nachdem sie sich etwa fünf Sekunden lang nach dem Sieg umarmt haben. Am Ende möchte der völlig genervte Erol einfach nur noch aus dem Verein austreten, ebenso verlassen alle in die Diskussion involvierten Mitglieder beleidigt die Sitzung – bis der Vorsitzende Heribert schließlich allein da sitzt – und über Sinn und Unsinn der Anschaffung eines zweiten Grills nachdenkt. Es war ein witziges Lehrstück über Ausgrenzung und Vorurteile, die im scheinbar unversöhnlichem Gegensatz stehen zu kultureller Akzeptanz und Gutmenschentum.

