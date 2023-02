Einbrecher plündern Snackautomat im Duisburger Jobcenter

Einbrecher haben das Jobcenter an der Baumstraße in Duisburg-Homberg verwüstet (Symbolfoto).

Duisburg-Homberg. Unbekannte haben das Jobcenter in Homberg verwüstet und dabei einen Snackautomaten geplündert. Nun sucht die Polizei Duisburg nach ihnen.

Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag (6. Februar), 16 Uhr und Dienstagmorgen, 5.50 Uhr, in das Jobcenter an der Baumstraße in Homberg eingebrochen. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, zerstörten sie Zwischenwände, schlugen Scheiben ein und plünderten einen Snackautomaten, ehe sie unbemerkt verschwinden konnten.

Ob sie neben den Lebensmitteln noch andere Sachen gestohlen haben, ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

